שוטרי מחוז ש"י, בשיתוף כוחות צה"ל מפיקוד המרכז, ממשיכים להרחיב את המאבק נגד ההסתה ברשת: בימים האחרונים נעצרו שני פלסטינים, תושבי רמאללה וחברון, בחשד שפרסמו תכני הסתה ותמיכה בטרור ברשתות החברתיות. השניים הועברו לחקירה, ובסיומה נכלאו להמשך ההליכים.

המעצרים בוצעו במסגרת פעילות יזומה של המשטרה לניטור תכנים ברשתות החברתיות, במטרה לאתר משתמשים המעודדים פגיעה באזרחי ישראל, מהללים מחבלים או מביעים תמיכה בארגוני טרור.

במסגרת הפעילות נעצר אתמול בבוקר תושב רמאללה בן 63, בפעילות משותפת של בלשי תחנת בנימין, יחידת רוא"ה של מחוז ש"י וכוחות צה"ל. על פי החשד, בחשבון הרשת החברתית שלו אותרו למעלה מ-120 פרסומים שכללו דברי שבח למתקפת ה-7 באוקטובר, תמיכה באיראן במהלך העימות עם ישראל והתייחסויות לפגיעה בעיר דימונה. במהלך חקירתו סיפר החשוד לחוקרים כי הוא משורר ומומחה למתמטיקה ולחקלאות, ובסיומה נכלא.

בפעילות נוספת שנערכה במהלך סוף השבוע עצרו לוחמי צה"ל רוקח פלסטיני בן 40, תושב העיירה דאהרייה שבמרחב יהודה. על פי החשד, הוא פרסם לעיני אלפי עוקביו תכנים הכוללים הסתה, הזדהות ותמיכה בארגון טרור.

בין הפרסומים שיוחסו לו נמצאו תמונה מזירת נפילת טיל בבית שמש, שאליה צורף כיתוב בעל אופי משבח, וכן דברי שבח לדובר חמאס אבו עוביידה, שפורסמו ביום שבו חמאס אישר רשמית את חיסולו הממוקד. לאחר מעצרו הועבר החשוד לחקירה בתחנת חברון.

במשטרת מחוז ש"י הדגישו כי הפעילות לאיתור מסיתים ברשת תימשך, בשיתוף פיקוד המרכז ויחידות צה"ל, כחלק מהמאבק בתופעת ההסתה והעידוד לטרור. "פעילותם של מי שקוראים לפגיעה באזרחי המדינה ומעודדים טרור אינה נסתרת מעינינו", נמסר מהמשטרה. "נמשיך לפעול באופן יזום כדי לאתר את החשודים ולהביאם לדין".