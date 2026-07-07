ד"ר חנה קטן מתייחסת בטור וידאו בערוץ 7 לאחד האתגרים הכי כואבים של הדור שלנו: אתגר הרווקות הממושכת ותחושת הבדידות.

היא מספרת על מיזם חדש שהושג ביהודה ושומרון תחת הכותרת "יש לך בית". מאחורי המיזם עומדת יעל בנימין, מאמנת לחתונה ושדכנית (עם קרוב ל-40 הצלחות בכל אחד מהתחומים), שהחליטה להפוך את המשוואה. במקום שהרווקים יצטרכו לרוץ ולחפש שדכנים, מאמנים ואפליקציות, המיזם בא ואומר להם: "יקרים ויקרות, אנחנו פה בשבילכם". המטרה היא ליצור בכל קהילה מערך תמיכה מקצועי שנותן הרגשה של שותפות, ובעיקר - מייצר חתונות.

"הקונספט מבוסס על הבנה פשוטה: החברים הקרובים מהקהילה הם האנשים המתאימים ביותר לשדך. הם מכירים הכי טוב, וגם הכי נעים לקבל מהם הצעות. אבל מצד שני - חסר להם ידע, כלים, מסגרת או מאגרים. המיזם מחבר בדיוק בין הרצון הטוב לבין המקצועיות. כשאומרים "קהילות", הכוונה היא לכל מרחב טבעי: בוגרי אולפנות וישיבות, מדרשות, מועצות אזוריות, מרכזי צעירים, מרכזי עולים, ואפילו גדודים בצבא", אומרת ד"ר קטן.

היא מציגה את ההשפעה של המיזם בקרב הציבור. "אם נקח לדוגמה את פיילוט בוגרות האולפנה: לכל רווקה מוצמדת "שגרירה" מאותו מחזור, שמקדישה חצי שעה בשבוע כדי לחפש עבורה. השגרירה לא פועלת לבד; היא מקבלת קורס דיגיטלי "שדכנות אפקטיבית" של המאמנת מיכל וולשטיין, ליווי בוואטסאפ משדכנית מנוסה, גישה למאגרים, השתלמויות וערבי 'משדכים בקפה'. במקביל, גם הרווקים וההורים מקבלים מעטפת של סדנאות וליווי אישי עם מאמני חתונה".

לדבריה "המיזם עומד להתחיל לפעול בקרוב עבור בוגרות אולפנת לבונה, ועבור מבקשי הזוגיות במועצות האזוריות שומרון ובנימין, ועתיד להתרחב לעוד מוסדות ומרכזים ברחבי הארץ.

אנחנו נמצאים רגע לפני ימי שלושת השבועות שבהם אנחנו מבכים את חורבן הבית. היוזמה הזו היא התשובה האמיתית לחורבן. היא התזכורת לכך שערבות הדדית היא לא רק סיסמה - היא הדרך שלנו לשנות את הסטטיסטיקה, לרפא את הבדידות ולבנות חורבה מחורבות ירושלים, בית אחרי בית" היא מסכמת.