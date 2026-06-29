בית משפט השלום בכפר סבא הורה לאחרונה על מחיקת יתרת חוב של כ-50 אלף שקלים שהוטלה על מתנדב מג"ב לשעבר, אשר הורשע בירי למוות בשוהה בלתי חוקי במהלך פעילות מבצעית בשנת 2014.

המתנדב, לוחם שייטת בעברו שהתנדב למשטרה במסגרת פעילות להגנת יישובי קו התפר, היה מעורב במרדף אחר שוהה בלתי חוקי פלסטיני.

האירוע הסתיים בירי שביצע לעבר השב"ח ובהריגתו. במסגרת גזר הדין נגזר עליו עונש מאסר והוא חויב לשלם פיצויים בסך 100 אלף שקלים למשפחת ההרוג.

לפי בקשה שהגיש עו"ד יהודה שרקי מטעם ארגון חוננו, המתנדב קיבל אחריות על מעשיו ופעל לאורך השנים כדי לפרוע את החוב. עוד לפני כניסתו לכלא שילם 50 אלף שקלים, ולאחר שחרורו גייס באמצעות הלוואות מחברים 35 אלף שקלים נוספים.

בסך הכול שילם המתנדב למרכז לגביית קנסות 103,875 שקלים, סכום העולה על קרן הפיצוי המקורית שנפסקה נגדו. למרות זאת, בעקבות פיגורים בתשלומים נוספו לחוב קנסות וריביות שהעמידו את יתרת החוב על כ-50 אלף שקלים נוספים.

בבקשה שהוגשה לבית המשפט נטען כי מצבו האישי, הכלכלי והבריאותי של המתנדב הידרדר משמעותית לאורך השנים, וכי המשך גביית קנסות הפיגורים פוגע ביכולתו להשתקם ולפרנס את משפחתו.

עו"ד שרקי אף פנה פעמיים למרכז לגביית קנסות בבקשה לקבל פירוט מלא של רכיבי החוב, אולם לטענתו לא התקבל המידע המבוקש. בנוסף, נשלח מכתב מתורגם לערבית למשפחת ההרוג במטרה לקבל את עמדתה, אך לא התקבלה תגובה.

בית המשפט קיבל את הבקשה והורה על מחיקת יתרת החוב ועל סגירת התיק במלואו.

עו"ד שרקי בירך על סגירת התיק ומסר: "בית המשפט קיבל החלטה נכונה, הומאנית ואף מתבקשת בשים לב לעובדה שהמדובר במתנדב מג"ב, איש שייטת בעברו, ובשים לב למצבו האישי".