חמישה ימים אחרי רעידת האדמה שהחרידה את ונצואלה וסביבתה חולץ אהרון לוי קנטילו ורגאס בן 21 מתחת להריסות מבנה מגורים כשהוא בחיים והועבר לבית חולים.

את הידיעה על החילוץ פרסם ​​נשיא אל סלבדור, נאיב בוקלה, בחשבונו ברשת החברתית X. לדברי הנשיא, שחרורו של הצעיר היה תוצאה של מאמץ אינטנסיבי ומתואם שנמשך מספר שעות, שבוצע על ידי כוחות חירום מוונצואלה, מקסיקו ואל סלבדור.

"תודה לאל על כך שהנס הזה התרחיש. אנחנו ממשיכים לפעול כדי להציל חיים נוספים", כתב הנשיא.

חילוצו של לוי דרש מאמץ רב שהחל בשעות הבוקר המוקדמות, כאשר צוותי חילוץ הצליחו לאתר במדויק את מיקומו. במהלך שעות ההמתנה, רופא מהכוחות הסלבדוריים השיג גישה מספקת כדי לתת לו נוזלים ולשמור על הישרדותו.

מאמצי החילוץ דרשו התמודדות עם אתגרים טכניים ולוגיסטיים קשים. גופת אחד ההרוגים מרעידת האדמה חסמה את דרכים של המחלצים לצעיר. המומחים נאלצו לתעדף את חילוץ הגופה "בכבוד ובזהירות מירביים" לפני שהמשיכו לעבר הניצול.