שני ארגונים המזוהים עם השמאל עתרו לבג"ץ בדרישה לשנות את תקצוב החינוך הממלכתי דתי בטענה שהפחתת התקציב תייצר "שיוויון".

לטענת העותרים, תלמידי החמ"ד זוכים לתקציבים גדולים, מהאשר בחינוך הממלכתי.

מחקר של 'מרכז יכין' מפריך את הטענה וקובע כי אין 'העדפה פוליטית' או תקצוב עודף, אלא יישום של קריטריונים מקצועיים שקבע משרד החינוך עצמו: מדד טיפוח, כיתות קטנות, פריפריה, יום חינוך ארוך וצרכים מערכתיים נוספים.

העתירה המלאה

עוד מדגיש המחקר כי ההשוואה הפשטנית של 'עלות לתלמיד' מטעה. תלמידי החמ"ד נדרשים לעמוד גם בתוכנית הלימודים הכללית וגם בלימודי קודש, תפילה, זהות יהודית ובגרויות נוספות ולכן למערכת יש צרכים ייחודיים שאינם קיימים באותו היקף בחינוך הממלכתי הכללי.

"במקום לדרוש חיזוק לכל ילדי ישראל, העתירה מסמנת יעד אחר: פגיעה בתקציבי החינוך הדתי. בג"ץ אמנם לא הורה בשלב זה על קיצוץ, אלא אפשר למדינה לבצע עבודת מטה, אך עצם העתירה חושפת את הכיוון ניסיון משפטי לצמצם את יכולתו של החמ"ד להעניק חינוך יהודי־דתי מלא", אמרו עורכי המחקר.

לדבריהם "הטענה על תקצוב עודף לחמ"ד היא טענה שקרית ומטעה. החמ"ד מתוקצב לפי כללי משרד החינוך ובהתאם לצרכיו. מי שרוצה שוויון אמיתי צריך לדרוש תוספת תקציבים לכלל ילדי ישראל לא לפגוע בילדי החינוך הממלכתי-דתי".