המשטרה הודיעה בצהריים (שני) כי אב נעצר בחשד לרצח בנו, בפרשה שנחקרה תחילה כהתאבדות.

על פי החשד, האב, אהרון סעדיה (54) ירה למוות בבנו שמעון סעדיה (25).

האירוע התרחש לפני כחודש וחצי ברמלה, ובו אותר תושב העיר רמלה בשנות ה-20 לחייו ללא רוח חיים. המקרה נחקר תחילה כמקרה התאבדות, אבל בתחום חקירה סמויה התחזק החשד שמדובר ברצח. לפנות בוקר נעצר אביו של המנוח, תושב רמלה בשנות ה-50 לחייו.

המשטרה מסרה כי "בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה, הובא החשוד לדיון בבית המשפט, אשר נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו עד 7 ביולי. החקירה נמשכת".