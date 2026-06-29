יו"ר יש עתיד, יאיר לפיד, הגיב היום (שני) לדברי ראש הממשלה בנימין נתניהו על רצונו בממשלה לאומית רחבה, ודחה את האפשרות לשיתוף פעולה ביניהם.

בפתח ישיבת סיעת יש עתיד אמר לפיד, "על מה אתה מדבר? אתה לא תקים יותר אף ממשלה בישראל. יהיו בחירות ואתה תפסיד".

הדברים נאמרו זמן קצר לאחר שלפיד נפגש עם נתניהו לעדכון ביטחוני במסגרת תפקידו כראש האופוזיציה. הפגישה נמשכה כ-45 דקות, התקיימה לראשונה לאחר חודשיים וחצי, ובה השתתף גם המזכיר הצבאי החדש של ראש הממשלה, האלוף גיא מרקיזנו.

לפיד הוסיף כי מפלגתו לא תצטרף לממשלה בראשות נתניהו, ואמר, "לא נשב איתך. מספיק ברור? מי שהיה ראש הממשלה ב-7 באוקטובר ולא לקח אחריות, מי שהכשיר את הכהניזם, מי שהלבין את השחיתות, קידש את ההשתמטות, ובעיקר מי שעשה את כל הקריירה שלו על שנאה והסתה - לא נשב איתו, נקודה". עוד אמר, "על אסונות משלמים, על חוסר תפקוד משלמים, נתניהו יפסיד ומדינת ישראל תינצל. נקים ממשלה טובה, מקצועית, הגונה. נעשה הסכם חדש עם המדינה. נתקן את כל מה שהתקלקל".

בתשובה לשאלה על המפלגה של בני גנץ ודדי שמחי, כינה לפיד אותן "מפלגות לוויין של נתניהו", וטען כי הן נועדו לסייע לו בבחירות. לדבריו, "לא מדובר בשתי מפלגות אלא בשני לוויינים שינסו לתת לנתניהו את הניצחון בבחירות שהוא בכל מקרה יפסיד בהן".

בכחול לבן הגיבו לדברי לפיד ומסרו כי "כל מי שב-7 באוקטובר, בשעה שאחים שלנו דיממו בדרום, בחר לעשות חישובים פוליטיים ולספור מנדטים במקום להצטרף לממשלת חירום, מי שעודד סרבנות ופלגנות - אין לו מקום יותר בחיים הציבוריים". עוד נמסר כי בכוונתם להקים "גוש עם ישראל" שיוביל להקמת ממשלת אחדות ציונית רחבה שתתמודד עם האתגרים של מדינת ישראל מבית ומחוץ.