נתניהו לבכירי צה"ל: היינו נסוגים? סינוואר ונסראללה היו חוגגים צילום: דובר צה"ל

ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף בהערכת מצב אסטרטגית רב-זירתית שנערכה בקריה בתל אביב, בהשתתפות פורום הפיקוד הבכיר של צה"ל.

במהלך הדיון, שעסק באתגרים המבצעיים בכלל הגזרות, בחר נתניהו לפתוח צוהר לתוך חדר הדיונים הסגור של קבינט המלחמה, ולתקוף בצורה חזיתית את התפיסות שהובילו בכירים במערכת הביטחון ובאופוזיציה לאורך חודשי הלחימה הארוכים.

"אנשים חשבו, גם אמרו: 'אין לך דרך לקבל את כל החטופים אם אתה לא מקבל את התכתיב של חמאס'. מה זה התכתיב של חמאס? צא מהרצועה - תקבל את כולם. אמרו: 'זה יכול להיות ניצחון גדול'. אמרתי: "איזה ניצחון זה? זה תבוסה נוראית'. אמרו לי: 'לא, אנחנו נמסגר את זה כניצחון'. אמרתי: 'אתה לא יכול למסגר שום דבר. זה יכול להיות ניצחון או תבוסה. בעיניי זו תבוסה אדירה'", סיפר נתניהו. "אמרתי שהדרך היחידה להשיג את זה, זה שילוב של לחץ צבאי חזק מאוד ולחץ דיפלומטי אם נוכל לגייס את ארצות הברית. לא תמיד זה היה קל".

הוא הוסיף "אם היינו מקבלים את התפיסה הזאת, בעצם אמרו לנו: 'תשמע, נצא, נקבל את כל החטופים, ואחרי שנה-שנתיים-שלוש - נחזור'. ואם היינו עושים את זה - דף, סינוואר, הנייה, נסראללה, חמינאי, אסד - כולם במקום. עם כל כלי הנשק, עם כל ההיערכות שלהם באותו מקום. אני חשבתי שזה יהיה אסון. אבל כן חשבתי שנוכל לחלץ את כולם, ועשינו את זה בסופו של דבר בדרך המוכרת לכם".