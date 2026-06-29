ווארן קינסלה, עורך דין קנדי שנודע במאבקו באנטישמיות, פרסם סרטון וידאו שבו נראית ראש עיריית טורונטו, אוליביה צ'או, אומרת למצלמה "תשוחרר פלסטין" בעת שהשתתפה במצעד הלהט"ב שנערך בעיר.

בהודעה ברשת X כתב קינסלה: "הנה אוליביה צ'או, המתיימרת להיות ראש העיר של כל אדם בטורונטו, אומרת: 'תשוחרר פלסטין'".

קינסלה ציין כי "היהודים הם מיעוט בטורונטו, והם חשים בלתי רצויים וללא תחושת ביטחון. צ'או היא אחת הסיבות לכך".

מאז מתקפת 7 באוקטובר 2023 נרשמה עלייה חדה באירועים האנטישמיים בקנדה, ובכלל זה אירועי ירי, השלכת בקבוקי תבערה ומעשי הצתה שכוונו לעבר מוסדות יהודיים, בהם בתי כנסת ובתי ספר.

כמו כן, המודיעין הקנדי סיכל מספר פיגועי טרור שתוכננו נגד הקהילה היהודית, במתווה של הפעלת מטעני נפץ, ירי וביצוע טבח באמצעות גרזן וסכינים.