בתום פרוצדורה ביורוקרטית שארכה מספר ימים, הובא אמש (ראשון) ארצה ארונו של עקיבא ראנד, צעיר חרדי שנהרג ביום רביעי שעבר בתאונת דרכים ליד קישינב בירת מולדובה.

ראנד נסע למולדובה עם קבוצה של חסידים לפקוד קברי צדיקים ובמהלך נסיעה בכביש מהיר איבד הנהג את השליטה, סטה מהכביש והתנגש בעוצמה בעצים בצד הדרך. למרות המאמצים של כוחות ההצלה, מותו של עקיבא נקבע במקום.

הצעיר, יליד לונדון, היה נשוי ואב לשלושה ילדים והטסת גופתו לישראל הפכה לבעיה משום שבמולדובה, מקרי מוות פתאומיים גם כתוצאה מתאונות דרכים מחייבים על פי חוק ביצוע נתיחה שלאחר המוות, בניגוד להלכה היהודית.

בני משפחתו יצרו קשר עם נציג זק"א באירופה נחמן דיקשטיין שפנה בנושא לרב הראשי של המדינה מענדל אקסלרוד ולשליח חב"ד הרב שניאור זלמן טיפנברון שנלחצו לסייע.

הרבנים החלו לפעול מסביב לשעון מול גורמי רפואה, משטרה, משפט, משרדי ממשלה, שגרירות ישראל והחברה קדישא בארץ. שליטתם בשפה המקומית והיכרותם המעמיקה עם המערכת הבירוקרטית במדינה התבררו כקריטיות ביותר. בסיועו של איש קשר מקומי הם השיגו השלוחים הבטחה ראשונית לפיה המולדובנים לא ייגעו בגופה כל עוד ההליכים המשפטיים נמשכים.

לבקשת המשפחה, חב"ד מולדובה שכרה גם את שירותיו של עורך הדין המקומי אנדריי ביטקה, שהכין בקשה דחופה לבית המשפט להוצאת צו מניעה נגד הנתיחה.

במקביל, שניים מקרובי משפחתו של עקיבא הגיעו למולדובה כדי לשהות במקום ולסייע בסידורים להוצאת גופתו מהמדינה. שלוחי חב"ד במולדובה אירחו אותם בחמימות וליוו אותם בדאגה לכל צרכיהם ובליווי אישי רצוף מול הרשויות.

ביום שישי המאמצים הקהילתיים והמשפטיים המשותפים נשאו פרי: הרשויות במולדובה אישרו רשמית את שחרור הגופה ללא כל נתיחה.

מיד עם השחרור החל מרוץ חדש נגד השעון: השלמת כל הניירת הנדרשת להטסת הארון לישראל לפני כניסת השבת. המסמכים הנדרשים כללו אישורים רפואיים, דו"חות משטרתיים, טפסים ממשלתיים, תעודת פטירה, מסמכים קונסולריים וחותמת ממשרד המשפטים המקומי - תהליך שבדרך כלל נמשך מספר ימים. שגרירות ישראל במולדובה מילאה תפקיד מרכזי בחיתוך הבירוקרטיה. השגריר יורם אלרון היה מעורב אישית והקונסול שגיא רבובסקי, יחד עם צוות הקונסוליה, נשארו לעבוד מעבר לשעות הפעילות הרגילות עד להשלמת הניירת.

דקות ספורות לפני סגירת משרדי הממשלה, התקבל האישור הסופי, אך הטיסה שתוכננה לצאת ולנחות לפני כניסת השבת בוטלה ברגע האחרון.

לבקשת המשפחה ולמען כבוד המת, הובא הארון לחצר בית הכנסת המרכזי המשמש גם כבית חב"ד בקישינב, שם הוא נותר לאורך כל השבת. במקום אורגנה שמירה ולבקשת הרב הראשי חברי הקהילה המקומית התחלפו ביניהם באמירת תהילים בסמוך לרכב ובכך שמרו על כבוד הנפטר בסביבה יהודית מכובדת עד לחידוש תהליך ההעברה.

ביום ראשון הוטס הארון מקישינב לישראל. עם יציאתו, נפרדה הקהילה המקומית מעקיבא בתפילת 'א-ל מלא רחמים'" מרגשת שנשא החזן צבי ברקוביץ', שהתארח במדינה.

בקהילה היהודית במדינה אומרים: "אף שהוא רווי כאב עמוק, סיפור זה עומד כעדות מופלאה לערבות יהודית, מסירות וסולידריות מוחלטת. ברגע של טרגדיה פתאומית, הפך בית חב"ד מולדובה לכתובת חיונית ומצילת חיים עבור משפחה בשעת משבר - תוך פעילות שקטה, דחופה וברגישות עילאית, כדי להבטיח שאב צעיר, אברך אהוב ובן יקר לעם ישראל, יובא לקבורת ישראל בארץ הקודש על פי כל גדרי ההלכה והמנהג".