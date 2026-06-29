ברפובליקה המוסלמית טטרסטן שברוסיה, נחנך של מרכז יהודי ובית כנסת מפואר.

המרכז נבנה בעיר נאבערעזשניע טשעלני, המציינת בימים אלו 400 שנה להיווסדה, ומוכרת בעולם בעיקר כבירת תעשיית הרכב הרוסית וכביתם של מפעלי הענק "קאמאז" החוגגים יובל להקמתם.

מאחורי המרכז החדש, המשתרע על פני שתי קומות רחבות ידיים וכולל היכל תפילה מהודר, ספרייה עשירה, אולם אירועים ומטבח קהילתי, מסתתר סיפור סגירת מעגל אישי ומרגש של רב העיר החדש, השליח הצעיר הרב חיים דוד פאייר.

בהיותו ילד בן 11 בלבד בעיר קאזאן, נפטר אביו של הרב פאייר. הילד הצעיר הגיע לבית הכנסת המקומי כדי לומר קדיש יתום, ושם התקבל במאור פנים על ידי רבה של רפובליקת טטרסטן, השליח הרב יצחק גורליק.

הליווי החם סלל את דרכו של הנער היתום לעולם התורה והחסידות, והוא נשלח ללמוד בישיבות "תומכי תמימים" במוסקבה ובישראל, שבה הוסמך לרבנות.

כעת, בהוראתו של רבה הראשי של רוסיה, חזר הרב פאייר אל מחוזות ילדותו כדי לשמש כמנהיגה הרוחני של הקהילה היהודית בעיר השנייה בגודלה ברפובליקה, כשהוא נעזר בחותנו, הרב שבח זלטופלסקי המשמש כשליח באלמא אטא.

אורח הכבוד, רבה הראשי של רוסיה, הרב בערל לאזאר, פתח את חגיגות קביעת המזוזות וכתב את האות הראשונה בספר תורה מהודר שנתרם לקהילה. מיד לאחר מכן יצאו ההמונים אל רחבת המרכז ליציקת והנחת אבן הפינה למקווה טהרה מודרני, שייבנה במתחם וישלים את התשתיות הרוחניות של האזור.