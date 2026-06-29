הלווייתו של מוסטפא אבו ליסאן, שנרצח אמש בפיצוץ רכב בחולון נערכה היום (שני) ביפו בהשתתפות מאות מתושבי העיר.

בדברים שנשא בהלוויה קרא אביו של הנרצח, השייח' נעים אבו ליסאן, לצעירי יפו לשוב לדת האסלאם והזהיר מפני הסכנה שבאלימות ושפיכות דמים, על כך מדווח אתר החדשות יאפא 48.

האב ציין כי הוא מקבל את גזירת אללה ואת גורלו, וכי אינו מעוניין לדעת מי רצח את בנו, כיצד ולמה נרצח.

בפנייה למוסלמים ביפו הדגיש האב את חשיבות קיום התפילה ויראת אללה, שהיא הבסיס לטובת הפרט והחברה.

מתחילת שנת 2026 נרצחו כ-142 אזרחים ערבים בישראל בנסיבות של אלימות ופשיעה. ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל מטילה את האחריות לפשיעה ולמעשי הרצח במגזר הערבי.