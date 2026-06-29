סמוטריץ' בשדרות: ערוכים להקמת שלושה יישובים בתוחמת הצפונית צילום: דוברות

בתום פגישה שקיימו הערב (שני) השר בצלאל סמוטריץ’ וראש עיריית שדרות אלון דוידי, הודיע סמוטריץ’ כי מנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון, הפועלת בראשותו, השלימה את עבודת המטה להקמת שלושה יישובים בתוחמת הצפונית של רצועת עזה, וכי ניתן להתחיל בביצוע מיד עם קבלת האישור המדיני מראש הממשלה.

"מנהלת ההתיישבות בראשותי במשרד הביטחון השלימה את עבודת המטה, ואנחנו ערוכים להקים שלושה יישובים באופן מיידי ברגע שנקבל את האור הירוק מראש הממשלה. אני קורא לראש הממשלה - תן את האישור, בוא נשלים את המשימה ונחזיר ביטחון אמיתי לתושבי הדרום", אמר סמוטריץ'.

הוא הוסיף "צה"ל מחזיק כיום בכמעט 70% משטח רצועת עזה. צריך להשלים את כיבוש יתר השטח, להכריע את חמאס ולהקים רצועת יישובים יהודיים שתשמש חגורת ביטחון לשדרות וליישובי העוטף. איפה שאין התיישבות אין ביטחון. אנחנו לא חוזרים למציאות שלפני 7 באוקטובר".

ראש העיר דוידי הוסיף "שר האוצר, תודה על כל מה שעשית למען העוטף. גם אני הייתי מאלה שהתקשרו אליך ואמרו: ‘בצלאל, תילחם’, כדי שלא נפסיק את הלחימה עד שנרחיק את האיום משדרות ומהעוטף. זה המינימום שנדרש כדי שתושבי האזור יוכלו לחיות בביטחון".