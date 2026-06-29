משפחתו של גלעד ניצן ז"ל, לוחם סיירת גבעתי ותלמיד ישיבת אבינועם שנפל במלחמת 'חרבות ברזל', צילמה קליפ מיוחד לכתוב חתונתו של אחיו - לביא שנערכה אתמול.

במהלך החתונה לקח יעקב, אביהם של לביא וגלעד, עפר מהמקום שבו נהרג גלעד, עירבב אותו עם עפר מהר הבית והניח אותו על מצחו של בנו. הוא אמר, "מחברים את הכאב הפרטי עם הכללי".

גלעד ז"ל, הוקפץ ישירות ממעגל הריקודים בשמחת תורה בישיבה אל שדה הקרב. שבועות ספורים לאחר מכן, ב-3.11, יצא ככוח ראשון עם מפקד הפלוגה ושני לוחמים נוספים, על מנת לבדוק בניין שזוהו בו תנועות חשודות. ברגע שהתקרבו למבנה, נפתחה עליהם אש כבדה ואחד הלוחמים נפצע. גלעד וחבריו לכוח לא נרתעו, השיבו אש וחתרו למגע. במהלך הקרב, גלעד נהרג ואיתו נהרגו מפקד הפלוגה ולוחם נוסף.