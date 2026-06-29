צה"ל אטם את המנהרה שבה הוחזקה גופת סגן הדר גולדין ז"ל צילום: דובר צה"ל

כוחות ההנדסה של אוגדת עזה ופיקוד הדרום, בהובלת לוחמי יחידת יהל"ם, השלימו בימים האחרונים את איטומו והשמדתו של התוואי התת-קרקעי שבו הוחזקה בשנים האחרונות גופתו של סגן הדר גולדין ז"ל.

גולדין נפל בקרב ברפיח באוגוסט 2014 במהלך מבצע "צוק איתן" וגופתו נחטפה בידי מחבלי חמאס. לאחר מאמץ מתמשך של כוחות הביטחון, הוא הושב לקבר ישראל בנובמבר בשנה שעברה.

במהלך שלושת החודשים האחרונים, מאז החלה הפעילות ההנדסית באזור, עמלו הכוחות על ניטרול ואיטום המנהרה.

המשימה הושלמה סופית באמצעות הזרמת כמות אדירה של יותר מ-30,000 קוב בטון נוזלי לאורך התוואי.

הנתונים המבצעיים שחשף צה"ל עם השלמת המשימה מציגים את אחד ממתחמי הלחימה התת-קרקעיים המורכבים והמבוצרים ביותר שנתקלו בהם הכוחות ברצועת עזה. אורך התוואי שהושמד עלה על 16 קילומטרים, והוא נחפר בעומק רב בסמוך לציר פילדלפי, המהווה ציר אסטרטגי בגבול בין רצועת עזה למצרים.

בתוך המנהרה גילו הלוחמים כ-80 חדרי שהייה מבוטנים ומצוידים היטב. התוואי כולו לא שימש רק כמקום מסתור לחטופים, אלא היווה מרכז פיקוד ושליטה מרכזי ואסטרטגי של ארגון הטרור חמאס בגזרה הדרומית. המתחם שימש באופן ישיר את מפקד חטיבת רפיח בזרוע הצבאית של חמאס לצורך ניהול הלחימה, מעקב וקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל והעורף הישראלי.

כחלק משיטת הפעולה המוכרת של חמאס להשתמש באוכלוסייה אזרחית כמגן אנושי, המנהרה עצימת הממדים נחפרה ועברה ישירות מתחת לשכונת מגורים צפופה ברפיח. הפירים והחדרים מוקמו במכוון מתחת למבנים רגישים, ובהם מסגדים, גני ילדים, מרפאות מקומיות, בית ספר ומרפאה מרכזית של סוכנות אונר"א, מתוך ידיעה שצה"ל יימנע מתקיפתם מהאוויר.