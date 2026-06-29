סיעת ש"ס מותחת ביקורת על השר איתמר בן גביר שהעלה להצבעה, לטענתה, את החוק למניעת ביקורי הצלב האדום אצל מחבלי הנוחב'ה הערב (שני) בניגוד לסיכומים בנושא. הצעת החוק נפלה לאחר שלא הושג לה רוב.

"ש"ס תומכת בחוק למניעת ביקורי הצלב האדום אצל מחבלי הנוח’בה. הצענו לשר בן גביר להעלות את החוק ביום רביעי, כדי שנוכל לתמוך בו מיד לאחר אישור חוק יסוד לימוד תורה, כפי שסוכם עם יו"ר הקואליציה. לצערנו, בן גביר מתעקש להעלות את החוק היום. נראה שהסיבוב הפוליטי חשוב לו יותר מהעברת החוק החשוב הזה", אמרו בש"ס.

בן גביר הגיב בזעם לטענות נגדו. "החוק למניעת ביקורי צלב אדום אצל מחבלים בכלא עולה היום לאחר שש"ס ביקשה לדחות אותו בשבוע שעבר. בניגוד לדברים של ש"ס, לא ניתן להעלות את החוק להצבעה ביום רביעי בשל התנגדות האופוזיציה - ואחר כך הוא יהפוך ללא רלוונטי.

לצערי, ש"ס בוחרת לפגוע בביטחון ישראל ולאפשר לארגון האנטישמי לבקר את מחבלי הנוח'בה, ולהפיץ עלילת דם בסגנון כוח מאה על כל לוחמי הכליאה הגיבורים ועל מדינת ישראל. נראה שדיל דרעי-טיבי חוזר ובגדול. בושה וחרפה", דברי בן גביר.