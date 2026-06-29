תיעוד: עימות פיזי במליאה בין יו"ר הקואליציה וח"כ איימן עודה, הסדרנים הפרידו ערוץ הכנסת

הכנסת הצביעה הערב (שני) נגד החוק למניעת ביקורים של הצלב האדום בתאי מחבלים בבתי הכלא במדינת ישראל.

זאת לאחר שהמפלגות החרדיות הודיעו שהן תומכות בחוק אך לא יצביעו בעדו אם לא יובא להצבעה ביום רביעי עם החוקים הקשורים לנושא הגיוס. החוק נפל בהצבעה ברוב של 41 מתנגדים מול 36 תומכים. בעקבות נפילת החוק, הוא לא יוכל לעלות להצבעה פעם נוספת בחצי השנה הקרובה.

במהלך הדיון התפתח עימות פיזי במליאה בין יו"ר הקואליציה אופיר כץ וח"כ איימן עודה והסדרנים מיהרו להפריד בין השניים. כץ קרא לעבר עודה: "אתה פה בשביל לשרת את הנוח'בות נגד עם ישראל". הח"כ הערבי הגיב: "אתה יודונאצי" וכץ ענה לו: "אתה מחבל".

לעימות הצטרפו גם חברי כנסת נוספים כמו טלי גוטליב וצבי סוכות ובהמשך גם השר בן גביר התעמת עם הח"כים הערבים.

לפני כן טענה סיעת ש"ס כי השר בן גביר העלה את ההצעה למרות שהמהלך סותר סיכומים שהושגו עם הליכוד. "ש"ס תומכת בחוק למניעת ביקורי הצלב האדום אצל מחבלי הנוח’בה. הצענו לשר בן גביר להעלות את החוק ביום רביעי, כדי שנוכל לתמוך בו מיד לאחר אישור חוק יסוד לימוד תורה, כפי שסוכם עם יו"ר הקואליציה. לצערנו, בן גביר מתעקש להעלות את החוק היום. נראה שהסיבוב הפוליטי חשוב לו יותר מהעברת החוק החשוב הזה".

בן גביר הגיב בזעם לטענות נגדו. "החוק למניעת ביקורי צלב אדום אצל מחבלים בכלא עולה היום לאחר שש"ס ביקשה לדחות אותו בשבוע שעבר. בניגוד לדברים של ש"ס, לא ניתן להעלות את החוק להצבעה ביום רביעי בשל התנגדות האופוזיציה - ואחר כך הוא יהפוך ללא רלוונטי.

לצערי, ש"ס בוחרת לפגוע בביטחון ישראל ולאפשר לארגון האנטישמי לבקר את מחבלי הנוח'בה, ולהפיץ עלילת דם בסגנון כוח מאה על כל לוחמי הכליאה הגיבורים ועל מדינת ישראל. נראה שדיל דרעי-טיבי חוזר ובגדול. בושה וחרפה", דברי בן גביר.

לאחר ההצבעה פרסם השר פוסט ובו תמונת בינה מלאכותית של דרעי נישא, כביכול, על כתפיהם של ערבים וכתב "שוקראן אריה! בזכותך הנוח'בות יזכו לביקורי צלב אדום בכלא. איך תישן הלילה?".