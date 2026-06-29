וואטסאפ משיקה אפשרות חדשה ליצירת ושמירת שמות משתמש (Usernames), שנועדה לאפשר למשתמשים ליצור קשר זה עם זה מבלי לחשוף את מספר הטלפון שלהם.

ההשקה תתבצע בהדרגה, ובשלב הראשון ניתן יהיה לבחור ולשמור שם משתמש עוד לפני שהכלי יושק באופן רחב.

עבור רוב המשתמשים, שם המשתמש יהיה פרטי ויוכר רק למי שיבחרו לשתף אותו. יוצרים ועסקים המעוניינים לשמור על זהות אחידה בין הפלטפורמות יוכלו לשמור את שם המשתמש הקיים שלהם בפייסבוק או באינסטגרם באמצעות חיבור לחשבון Meta.

בנוסף, ניתן יהיה להגדיר מפתח (Key) ייחודי שישמש שכבת הגנה נוספת. במקרה כזה, אדם שיבקש ליצור קשר לראשונה באמצעות שם המשתמש יידרש להזין גם את המפתח, ובכך תתווסף שכבת בקרה נוספת מול משתמשים שאינם מוכרים.

את שם המשתמש ניתן יהיה לשמור ישירות מתוך אפליקציית וואטסאפ באמצעות הנתיב: הגדרות > חשבון > שם משתמש.