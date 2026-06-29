סקר שערך מכון 'מדגם' עבור חדשות 12 מצביע על המשך מגמת ההיחלשות של מפלגת ביחד המשותפת לנפתלי בנט ויאיר לפיד.

על פי הנתונים, לו היו הבחירות נערכות כיום, היתה מפלגת הליכוד זוכה ב-24 מנדטים, מפלגת ישר! ב-22 ומפלגתם של בנט ולפיד ב-17 מושבים.

מפלגת הדמוקרטים מקבלת 10 מנדטים, ש"ס 9, ישראל ביתנו 9, עוצמה יהודית 8, יהדות התורה 7, חד"ש-תע"ל 5, רע"ם 5 ומפלגת הציונות הדתית 4.

מתחת לאחוז החסימה נותרות כחול לבן בראשות בני גנץ (2.5%), המילואימניקים בראשות יועז הנדל (2.2%) ובל"ד בראשות סמי אבו שחאדה (1.4%).

גוש הקואליציה משיג 52 מנדטים וגוש מתנגדי נתניהו 58.

בתרחיש שבו בני גנץ מתאחדת עם יועז הנדל ודדי שמחי הרשימה של שלושתם מקבלת 6 מנדטים. הליכוד נחלש ל-22 מנדטים, מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט יורדת ל-20, וביחד בראשות נפתלי בנט נחלשת ל-15 מנדטים. יתר המפלגות לא מושפעות מהמהלך.