בהנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החוץ גדעון סער, תמריא מחר משלחת משותפת של משרד החוץ, צה"ל ופיקוד העורף לוונצואלה, לסייע בטיפול ברעידת האדמה שאירעה במדינה.

בשל הנתק ארוך השנים בין המדינות, יציאת המשלחת מתבצעת לאחר בחינה בהובלת המטה לביטחון לאומי של סוגיות התיאום והתכלול הנדרשות בין הגופים.

את פעילות משרד החוץ במשלחת יוביל השגריר יועד מגן, שגדל בוונצואלה. על משלחת צה"ל יפקד ראש מטה פיקוד העורף, תת־אלוף אלעד אדרי.

המשלחת שתצא מחר כוללת גורמי מקצוע הנדסיים מפיקוד העורף, ונציגים ממשרד החוץ. בהמשך צפויים להצטרף מומחים נוספים מפיקוד העורף ורח"ל. המומחים יפעלו בשיתוף פעולה עם מקביליהם בוונצואלה ובהתאם לצרכים בשטח.

מוקדם יותר דווח כי מניין ההרוגים ברעידות האדמה בוונצואלה עלה ל-1,719 קורבנות. לפחות 5,034 נפצעו ולפי ההערכות כ-50 אלף מוגדרים נעדרים.