מאות חרדים התייצבו הערב (שני) בבני ברק כדי להשתתף בעצרת מחאה נגד הגיוס שהוביל חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס הרב יצחק יוסף. באירוע השתתפו חברי הכנסת יואב בן צור, מיכאל מלכיאלי ויונתן משריקי.

הרב אריה יזדי תקף את הרמטכ"ל אייל זמיר במלים קשות. "הרמטכ"ל הארור, יימח שמו וזכרו. שלח חייל לכלא כי הוא שם פתק 'משיח'. אל תיפלו לשם. אל תלכו לצבא".

מנגד הרב שבתאי לוי ביקש מהנוכחים "לא לדבר בגנות אף אדם, לא לעשות פוגרומים ולא לחסום כבישים - זו לא דרכם של בני תורה". עם זאת הוסיף כי "הסיבה שלא מנצחים עם חמאס וחיזבאללה היא בגלל שכשאין כבוד לתורה - זה מה שקורה".

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב להתבטאויות הקשות בעצרת ואמר "אני מגנה בתוקף את דברי ההסתה החמורים שהושמעו נגד הרמטכ"ל בעצרת בבני ברק. הרמטכ"ל ומפקדי צה"ל מובילים את לוחמינו בכל הזירות במערכה להגנה על מדינת ישראל, למען ביטחון אזרחי ישראל. כל הסתה נגדם היא פסולה, מסוכנת וראויה לכל גינוי.

גם כאשר יש מחלוקות ציבוריות, אסור לחצות קווים אדומים של הסתה ופגיעה במי שנושאים באחריות הכבדה לביטחון המדינה. אני מביע את מלוא ההערכה לרמטכ"ל, למפקדי צה"ל ולחייליו, ומחזק את ידיהם בהמשך ביצוע משימתם להגנת מדינת ישראל", דברי כ"ץ.