בדיקת רכבים שגרתית ברחוב סלמה בדרום תל אביב הפכה במהירות למרדף פלילי מסוכן, תוך שימוש באש חיה.

האירוע החל כאשר צוות שוטרים שהיה פרוס ברחוב סלמה הקים מחסום בדיקה יזום לצורך הגברת הביטחון.

במהלך הפעילות, סימנו השוטרים לרכב ובו שלושה נוסעים לעצור בצד הדרך לצורך זיהוי. במקום להישמע להוראות, נהג הרכב החליט לפעול באלימות: הוא לחץ על דוושת הגז, האיץ את מהירות הנסיעה ישירות לעבר אחד השוטרים שעמד במסלולו, והחל להימלט מהמקום בנסיעה מהירה ופראית תוך סיכון ממשי של השוטרים ועוברי האורח.

השוטר שעמד מול הרכב הדוהר זיהה כי הוא נמצא בסכנת חיים מיידית וברורה. בניסיון אחרון למנוע את דריסתו ולבלום את כלי הרכב הנמלט, קפץ השוטר על חזית המכונית ותוך כדי תנועה שלף את נשקו האישי וביצע ירי מדווח לעבר יושבי הרכב.

למרות הירי, כלי הרכב החשוד הצליח לפרוץ את המחסום המשטרתי ולהימלט. כוחות גדולים של מרחב יפתח הוזנקו לאזור והחלו בסריקות נרחבות. כעבור דקות בודדות, התקבל דיווח במוקדי החירום על אדם הפצוע מירי שנמצא שוכב מספר רחובות בלבד מזירת האירוע.

מבדיקה ראשונית של השוטרים בשטח עלה כי הפצוע הוא שב"ח שנפצע באורח בינוני. זמן קצר לאחר מכן, הצליחו השוטרים לאתר את כלי הרכב המילוט כשהוא נטוש באחד הרחובות הצדדיים, ללא יתר החשודים בתוכו ומתנהל מרדף אחריהם.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, התייחס לאירוע ואמר "אני מגבה גיבוי מלא את השוטרים שירו לעבר החשוד שניסה לדרוס אותם. שוטרים אינם מטרות, ומי שבוחר לפרוץ מחסום משטרתי, ולנסות לדרוס שוטרים - לא יכול לצפות שהשוטרים יעמדו מנגד".

בן גביר הדגיש כי פעולת השוטרים עולה בקנה אחד עם הנחיותיו ישירות לשטח. "המדיניות שלי ברורה: שוטר שמזהה סכנת חיים ופועל כדי להגן על עצמו ועל חבריו, יקבל ממני גיבוי מלא. כך מצופה משוטרים לפעול, וכך הם אכן פעלו במקרה הזה. מי שיסכן חיי שוטרים - יסכן את חייו שלו".