דנון ערך חידון במועצת הביטחון צילום: דוברות

שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, בחר להחליף את נאומו בפני מועצת הביטחון בחידון אירוני כשהוא מציג בפני חברות המועצה סדרת תמונות מוגדלות ותוהה בקול: "מחבל או עיתונאי?", "עובד אונר"א או מפקד נוח'בה?".

מטרת המיצג של השגריר הייתה לחשוף בפני הקהילה הבינלאומית את השיטה שבה ארגון הטרור חמאס משתמש בארגונים בינלאומיים ובכיסוי עיתונאי כדי להגן על פעילותו הצבאית.

דנון הציג שורה ארוכה של מקרים מבוססי מודיעין, שבהם האו"ם וארגוני זכויות אדם אימצו באופן עיוור את הנרטיב השקרי של חמאס, והתייחסו למחבלים חמושים כאל "אנשי תקשורת" לגיטימיים או כאל עובדי סיוע של סוכנות הסעד אונר"א.

חלק מנאומו של השגריר הישראלי הופנה ישירות לעבר הפוליטיקה המקומית של העיר המארחת את מטה האו"ם. דנון הציג לחברי המועצה כיצד גם ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני, נפל ברשת ההסברה של ארגון הטרור.

דנון הוכיח כי ממדאני חזר לאחרונה על התעמולה של חמאס כאשר הציג בפומבי פעיל מרכזי בזרוע הצבאית של הארגון כ"עיתונאי חף מפשע" שנהרג כביכול בידי כוחות צה"ל. השגריר הבהיר כי מדובר בדוגמה מובהקת לאופן שבו שקרים המיוצרים בעזה מחלחלים אל לב המיינסטרים הפוליטי במערב, מבלי שהדוברים טורחים לבדוק את העובדות בשטח.

בהמשך דבריו, תקף דנון בחריפות את הדו"ח התקופתי של מזכ"ל האו"ם בנוגע ליישום החלטה 2334 של מועצת הביטחון. השגריר הישראלי טען כי הדו"ח פגום מיסודו, משום שהוא ממשיך להסתמך באופן קבוע על נתונים לא מבוססים ועל תעמולה שמפיץ חמאס, במקום להתבסס על עובדות מוצקות ועל בדיקות אובייקטיביות של מערכת הביטחון. הוא מתח ביקורת על הגינוי האוטומטי שסופגת ישראל במוסדות האו"ם, לצד התעלמות מכוונת מארגוני הטרור שממשיכים לערער את היציבות האזורית.

"חמאס מפיץ עלילות, האו"ם חוזר עליהן והעולם ממהר לגנות את ישראל. אחר כך, כשהאמת החד-משמעית מתגלה, אין שום התנצלות, אין תיקון של הדוחות הרשמיים ואין שום חזרה מההאשמות הקשות. הגיע הזמן שהעולם יפסיק להדהד את תעמולת הטרור הפלסטינית והאיראנית, ויתחיל להפעיל לחץ אמיתי על חמאס, חיזבאללה ואיראן - שהם מחוללי האלימות האמיתיים במזרח התיכון", סיכם דנון.