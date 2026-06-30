הייעוץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון פרסם סקירה משפטית המביעה התנגדות נחרצת להצעת החוק המבקשת להביא להקפאה מוחלטת של ההליכים הפליליים וצווי המעצר נגד עריקים מהמגזר החרדי.

בחוות הדעת הרשמית, שהופצה לחברי הוועדה לקראת הדיונים בחוק, חשפו המשפטנים את המניעים הנסתרים שלדבריהם עומדים מאחורי היוזמה. בייעוץ ציינו בצורה ישירה כי הצעת החוק הנוכחית היא למעשה ניסיון לייצר מסלול עוקף חקיקה, אשר כל מטרתו היא לייתר ולמסמס את הצורך בהסדר חקיקתי מקיף, שוויוני וכולל להסדרת מעמדם וחובת גיוסם של תלמידי הישיבות החרדיות לצה"ל.

מעבר לביקורת הפרוצדורלית על עקיפת בג"ץ, חוות הדעת המשפטית מרימה דגל אדום בכל הנוגע להשלכות ההרסניות של החוק על עקרון שלטון החוק ועל המוטיבציה לשרת בצבא, במיוחד בעיצומה של תקופה ביטחונית מתוחה.

היועצים המשפטיים התריעו מפני יצירת תקדים מסוכן והבהירו כי ההסדר המוצע מעניק למעשה לגיטימציה שלטונית למיועדים לשירות ביטחון עתידיים שלא לציית להוראותיו הברורות של חוק שירות ביטחון, ושלא לפעול על פי הוראות הדין הנהוגות במדינה.

לפי חוות הדעת, החוק פוגע בשוויון בצורה אנושה שכן הוא מספק לאותם עריקים חסינות מראש ומקנה להם הגנה משפטית מוחלטת מפני נקיטת הליכים פליליים או צעדי אכיפה מצד המשטרה הצבאית, דבר שיכול להוביל להתפרקות מוחלטת של מודל צבא העם.

פירסום חוות הדעת הרשמית הזו מציב מכשול כבד בפני יו"ר ועדת החוץ והביטחון וחברי הקואליציה, שמנסים לקדם את הפשרה מול המפלגות החרדיות כדי לשמור על יציבות הממשלה.