הסכם המסגרת המסתמן בין ישראל ללבנון משקף שינוי תפיסה מוחלט של הממשל האמריקני הנוכחי.

העיתון ה"וול סטריט ג'ורנל" מדווח כי לפי הפרשנות האמריקנית החדשה שמובלת על ידי הבית הלבן, לא תחול על ישראל כל חובת נסיגה אוטומטית או מיידית משטחי דרום לבנון שבהם מחזיק צה"ל.

על פי הפרסום, בממשל בוושינגטון מציגים קו פרו-ישראלי בלתי מתפשר. סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ואנס ומזכיר המדינה מרקו רוביו מובילים עמדה לפיה אין להפעיל לחץ על ירושלים או לכפות על דרגיה הצבאיים לוותר על ההישגים המבצעיים המשמעותיים בדרום לבנון.

העיתון מדווח גם כי במקום נסיגה ישראלית תמורת ערבויות על הנייר, הבית הלבן מתנה ומקשר באופן ישיר וברור כל נסיגה עתידית של כוחות צה"ל מלבנון בפירוק מוחלט וקבוע של ארגון הטרור חיזבאללה מנשקו, לצד פריסה אפקטיבית והשבת הריבונות המלאה והבלעדית לידי צבא לבנון.