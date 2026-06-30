הריסת בתים בגבעת "שירת ציון" צילום: באדיבות המצלם

מאות שוטרי מג"ב פשטו הלילה (שלישי) על גבעת "שירת ציון" הסמוכה לקדומים שבשומרון, בה מתגוררות שתי משפחות. סמוך לשעה 1:00 בלילה, זיהו התושבים את הכוחות מתקרבים למאחז כשהם מלווים בפקחי המנהל האזרחי ובכלים הנדסיים.

תושבים מהאזור זיהו שיירת כלים צבאיים חריגה, שעושה את דרכה לכיוון יישובי השומרון בליווי כלים הנדסיים ופקחי המנהל האזרחי. לאחר זמן קצר החל הרס הבתים במקום.

נער תושב הגבעה, שמחה נגד ההרס, קשר את רגלו למתקן מתכת ייחודי שרותך לגג המבנה. לטענת המתיישבים השוטרים היכו אותו באלימות קשה

לאחר שעות ארוכות, בהן הגיעו למאחז תושבים רבים מהאזור למחות נגד ההרס - עזבו הכוחות את המקום. שני מתיישבים נעצרו לחקירה במהלך הפינוי.

תושבי הגבעה מספרים כי "נזקי הפינוי לא פסחו על שאר תשתיות הגבעה, מערכת החשמל הסולארי נותצה לחלקים בידי אבנים כבדות שהשליכו לעברם שוטרי המג"ב, ומיכלי המים נחתכו באמצעות סכין".

לדבריהם "מידי כמה ימים אנו עדים לשיירות הרס שנוסעות להרוס נקודות התיישבות ברחבי יהודה ושומרון, הלילה הגיע תורנו. עלינו לגבעת 'שירת ציון', לשטח B, כדי להוביל מהלך לביטול פשעי אוסלו, ולהחזיר את הביטחון לכל חלקי ארץ ישראל. אנו שתי משפחות, יחד עם גרעין בחורים ועדר צאן מחזירים עוד אדמות מולדת לשליטת המדינה, איננו האוייב חלילה. אנו קוראים לאבי בלוט ולראש מועצת שומרון יוסי דגן - לעצור את ההרס בנקודות העומדות בחזית ההתיישבות שנאבקות יומם ולילה בהתמדה ובעקשנות לשמור על אדמתנו".

המאז גבעת "שירת ציון" הוקם לזכר סגן שיר חג'אג הי"ד שנרצחה בפיגוע בארמון הנציב בשנת 2018.