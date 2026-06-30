השר עמיחי אליהו, המשמש כשר הממונה מטעם הממשלה לכתיבת וגיבוש חוות הדעת הרשמית עבור משפט נתניהו, שיגר מכתב דחוף לנשיא המדינה יצחק הרצוג, ובו בקשה להשתמש בסמכותו ולבטל את משפטו של ראש הממשלה באמצעות מתן חנינה.

בפתח מכתבו הזכיר השר אליהו לנשיא כי מדובר בהמשך ישיר לפנייה קודמת בנושא. הוא ציין כי לאחר שכבר העביר בעבר לנשיא את המלצתו המקצועית להפעיל את סמכות החנינה, ואף הניח בפניו תשתית משפטית מקיפה התומכת במהלך כזה, הרי שההתפתחויות הדרמטיות האחרונות באולם בית המשפט רק מחזקות ומחדדות את הצורך בהכרעה נשיאותית מיידית.

השר אליהו ביסס את דרישתו על חילופי הדברים האחרונים בין השופטים לתביעה לפיהם קיימת בעייתיות בסעיף השוחד בתיק 4000.

"דברי השופטים, שהטילו ספק באישום המרכזי בתיק, אינם פרט טכני", כתב אליהו לנשיא הרצוג. לדבריו, האמירות הללו מהוות עדות חותכת לכך שגם במערכת המשפטית עצמה, הגורמים המנהלים את התיק, מבינים כעת שההליך הפלילי נגד ראש הממשלה רחוק מלהיות חד-משמעי או מבוסס כפי שהוצג בתחילה.

בהמשך המכתב, קשר השר הממונה את המצב המשפטי למציאות הביטחונית המורכבת שבה נמצאת מדינת ישראל, וטען כי המשך קיום הדיונים מהווה פגיעה ישירה בביטחון הלאומי וביכולת הניהול של המערכה.

במצב דברים זה, הגדיר אליהו את גרירתו של ראש הממשלה לעיסוק יומיומי מתיש בהליך משפטי כאירוע "הזוי ובלתי נתפס". הוא התריע כי המשפט הולך ומתברר ככזה שרק "מעמיק את הקרע ההרסני בעם, מחליש את יכולת הניווט של ההנהגה ומערער בצורה אנושה את אמון הציבור במערכות החוק".

"כבוד הנשיא, הגיעה העת לעצור את הרדיפה הפוליטית ואת הקרקס המשפטי, ולאפשר למדינת ישראל להתמקד באתגרים האמיתיים שלפניה", חתם אליהו את מכתבו. "אני קורא לך לפעול באומץ, להפעיל את סמכותך, ולשים סוף לפרשה שמטלטלת את חיינו הציבוריים כבר שנים".