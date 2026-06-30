מספר הורים שכולים מה-7 באוקטובר ומהמלחמה בחרו להיכנס לפוליטיקה ולהתמודד בבחירות ואליהם הצטרף השבוע חגי לובר, אביו של סמ"ר אלישע יהונתן לובר ז"ל, שהחליט להקים מפלגה חדשה.

"אנחנו נדרוש ששתי המפלגות הגדולות, בנימין נתניהו ואיזנקוט, יהיו חייבות לשבת ביחד. אנחנו לשון המאזניים. לא ניתן שתהיה ממשלת חצי עם", הסביר לובר את הקמת המפלגה בראיון ל-103FM.

הוא הוסיף "ממשלת חצי עם יוצרת קרע עמוק בעם והביאה עלינו בסוף את ה-7 באוקטובר".

כשנשאל אם הוא אינו פועל באופן תמים מדי יחסית למערכת הפוליטית השיב "האם אני נאיבי? עם נאיביות הוקמה המדינה, בלי הנאיביות ובלי הדבקות במטרה לא היינו מגיעים לניצחון במלחמות. אנחנו מתחילים לשמוע מפלגות אומרות 'נחתור לאחדות' לא סתם, יש קולות מאוד ברורים מהשטח. מילואימניקים שהיו בטנק ביחד והם רוצים שזה יקרין גם על כנסת ישראל".