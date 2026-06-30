למרגלות בניין המועצה נחנכה האנדרטה הרשמית לזכר חללי הר חברון מאז ראשית ההתיישבות החדשה ועד ימינו, בהם נופלי מלחמת "חרבות ברזל".

האנדרטה, הוקמה ביוזמת המועצה האזורית הר חברון ובשותפות עם המוסד לביטוח לאומי, כאשר בתהליך התכנון והחשיבה היו שותפים נציגי המועצה, תושבי האזור והמשפחות השכולות.

את האנדרטה עיצב האדריכל עידו הילדסהיימר, תושב היישוב סנסנה, יחד עם האדריכלית נסיה אלטשולר תושבת סוסיא.

עיצוב האנדרטה מורכב משלושה אלמנטים סימבוליים: קיר בטון חשוף המבטא את חוזק הקהילה והקשר העמוק לאדמה, מחיצת מתכת מחוררת בצורת לבנים המדמה את מסורת הבנייה הייחודית של הר חברון, ולבני המתכת הנושאות את שמותיהם של הנופלים. השביל שנוצר בין קיר הבטון למחיצת המתכת מסמל את התהליך ההיסטורי לאורך הדורות, ואת הזכות לחיות בארץ בזכותם של הנופלים. אלמנט מרכזי נוסף באנדרטה הוא הפסוק מחזון ישעיהו: "וּבָנוּ מִמְּךָ חָרְבוֹת עוֹלָם מוֹסְדֵי דוֹר וָדוֹר תְּקוֹמֵם".

ראש המועצה האזורית הר חברון, אלירם אזולאי, פנה בדבריו אל המשפחות השכולות ואמר: "אתם המשפחות השכולות לא צריכים אנדרטה, אתם נושאים כל רגע וכל יום את הכאב והגעגוע. אנחנו מרכינים ראש ורוצים לרגע לקחת מכם משהו מהזיכרון. האנדרטה הזו היא לא רק זיכרון - היא גם מנוע לעשיית טוב לאורם של הנופלים".

דרור דותן, מנכ"ל המועצה, הדגיש את החיבור שבין הזיכרון לעשייה היומיומית. "בקיר הזיכרון שמול בניין המועצה ישנה אמירה ברורה - שמם של הנופלים לא רק חקוק באבן, אלא הוא המנוע החי לבניין ההר כולו".

רמי בן מאיר, אביו של עוז בן מאיר הי"ד שנרצח בפיגוע בצומת הגוש לפני כ-20 שנה, וריקי ברקוביץ', אימו של איל מאיר ברקוביץ' הי"ד שנפל בקרבות ברצועת עזה במלחמה הנוכחית נשאו דברים בשם המשפחות השכולות. "בידינו הכוח להפוך את השכול לבניין ואת היגון לניגון. כשאנו מתבוננים באנדרטה המיוחדת, מתנגן בנו הניגון 'שירו של אבא' של נעמי שמר, שכתבה 'כי מן האבנים האלה ייבנה מקדש'. במלחמה האחרונה נוסף לשיר בית חדש ומצמרר לזכרו של סא"ל שי פיזם הי"ד: 'אם בקרב נפלת רע, רע יקר מפז / לא לשווא אחי נפלת בין נהר לים / כי מן הדמים האלה ייבנה העם'. אנו מבקשים להודות למועצה ולכל קהילת הר חברון שלאורך כל הדרך זוכרים ומחבקים את המשפחות והחללים".