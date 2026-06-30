חייל צה"ל, שהיה בפעילות מבצעית באזור החיץ הרגיש המפריד בין שטח ישראל לשטח סוריה ברמת הגולן, איבד מכשיר טלפון מסווג ומאובטח המוגדר כבעל חשיבות מבצעית עליונה, כך דווח בחדשות 12.

מדובר במכשיר המבוסס על טכנולוגיה מוצפנת ומשמש את כוחות היבשה והמודיעין במהלך הלחימה. עם זאת הוא אינו משמש את דרג הפיקוד לניהול המלחמה.

החשש הגדול במערכת הביטחון התאמת במהירות, כאשר התברר כי המכשיר המיוחד לא נשאר בשטח, אלא אותר ונלקח על ידי תושבים סורים מקומיים שהסתובבו מעבר לגבול.

בצבא שקלו לחזור לקחת את המכשיר מהכפר הסורי אבל בשל התפרעויות לאחר עזיבת הכוחות - הוחלט שלא לחזור לנקודה ולהתמודד עם אובדן הטלפון.

בעקבות אובדן המכשיר נדרש צה"ל לבצע פעולת מניעה רחבת היקף ובזק: שינוי קוד, עדכון תוכנה והחלפת מפתחות הצפנה במכשירים רבים דומים שנמצאים בשימוש הכוחות הלוחמים בכל הגזרות.

בצה"ל אומרים כי נבדק הליך קבלת ההחלטות של המפקדים באירוע.