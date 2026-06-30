בסיעת ש"ס מתנערים מדברי הרב אריה יזדי נגד הרמטכ"ל במהלך הפגנות החרדים אמש בבני ברק.

יזדי השתלח באייל זמיר בנאום בעצרת וטען "הרמטכ"ל הארור, יימח שמו וזכרו. שלח חייל לכלא כי הוא שם פתק 'משיח'. אל תיפלו לשם. אל תלכו לצבא".

"האמירות הקיצוניות שנשמעו אמש כלפי הרמטכ"ל בעצרת המחאה לכבודה של תורה שנערכה בבני ברק, אינן משקפות את דעתם של רבותינו מועצת חכמי התורה, ובניגוד לדרכה של תנועת ש"ס, שהנחיל לנו מרן רבינו עובדיה יוסף זי"ע וכפי שעלה בנאומו של מרן הראש"ל הגר"י יוסף שליט"א במהלך העצרת", אמרו בש"ס.

זקן מועצת חכמי התורה, הרב משה מאיה, הצטרף לדברים. "הצטערתי מאוד לשמוע את הדברים שנשמעו כלפי הרמטכ"ל בעצרת החשובה שהתקיימה אמש במחאה על ביזוי לומדי התורה. אין זו דרכה של תורה להתבטא בצורה כזו. אנחנו נוהגים להתפלל בכל הוצאת ספר תורה, שבת וחול, להצלחתם של החיילים שמוסרים נפש לשלומם של עם ישראל".

ראש הממשלה נתניהו הגיב "אני מגנה בתוקף את האמירות המבישות שהושמעו כלפי הרמטכ"ל אמש בבני ברק. ‏גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו, אין שום מקום לדברי הסתה חמורים נגד צה"ל ומפקדיו ששומרים על כולנו".

שר הביטחון ישראל כ"ץ מחה על הדברים מיד לאחר האירוע. "אני מגנה בתוקף את דברי ההסתה החמורים שהושמעו נגד הרמטכ"ל בעצרת בבני ברק. הרמטכ"ל ומפקדי צה"ל מובילים את לוחמינו בכל הזירות במערכה להגנה על מדינת ישראל, למען ביטחון אזרחי ישראל. כל הסתה נגדם היא פסולה, מסוכנת וראויה לכל גינוי.

גם כאשר יש מחלוקות ציבוריות, אסור לחצות קווים אדומים של הסתה ופגיעה במי שנושאים באחריות הכבדה לביטחון המדינה. אני מביע את מלוא ההערכה לרמטכ"ל, למפקדי צה"ל ולחייליו, ומחזק את ידיהם בהמשך ביצוע משימתם להגנת מדינת ישראל", דברי כ"ץ.