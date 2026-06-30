אחת ממשימותיו הבולטות של הדור הנוכחי היא הקמת בתים בישראל. מה שהיה פשוט בעבר, כבר שנים רבות מהווה סוגיה כואבת ומורכבת.

סביבנו רווקים ורווקות רבים הנמצאים במסע אל החופה ומספרם עולה משנה לשנה. מסע זה כלל לא קל ומלווה בהתמודדויות פנימיות נגלות ונסתרות.

מספר הרווקים המצפים לחתונה עולה משנה לשנה, ואיתו גם הצורך בליווי רגשי מקצועי שיעניק להם תמיכה, ליווי והכוונה מתוך הקשבה פנימה, כבוד ועין טובה.

הבעיה שאף אחד לא מדבר עליה

גבר שמחפש זוגיות עובר מסע שקשה להסביר למי שלא היה שם. הוא פוגש שדכניות שמכירות אותו פחות טוב ממה שהוא מכיר את עצמו, הוא מקבל עצות מכל הכיוונים, הוא סופג ביקורות ומשפטים שונים שקשה להאמין עד כמה אנשים יכולים להכאיב במילים שלהם.

גם אם בחוץ הוא בעל חזות קשוחה, גבר עובד, מצליחן, שממשיך להיפגש ולצאת לדייטים, בתוכו מכרסמת הבדידות הכואבת, והביטחון העצמי שלו סדוק כמעט לגמרי. האמון שלו בעצמו, בקול הפנימי שאומר לו מה נכון ומה לא, הולך ונחלש עם כל פגישה שלא הולכת לשום מקום.

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מה שהוא באמת צריך כדי להתחתן זו לא עוד הצעת שידוך וגם לא עוד עצה טובה. הוא צריך מישהו שישב מולו ויאמר: "הפתרון נמצא אצלך, בא נמצא אותו יחד". ולמי הוא יפנה?

מאמנות רגשיות יש הרבה. מאמנים גברים שיודעים לעבוד עם גברים, מתוך הבנה אמיתית של עולמם, מתוך שפה משותפת ומתוך קרבה לעולם התורה? יש מעט, מעט מדי. וזו בדיוק הפרצה שממתינה למי שרוצה למלא אותה.

גבר שמכיר את עולם הישיבה מבפנים, שמבין את השפה, את הערכים, את הדרך שבה גברים חושבים ומרגישים, יכול לעשות עבודה שאף אחד אחר לא יכול לעשות.

שליחות שיוצאת מבית המדרש

הרב אלעזר אהרונסון, המלמד בישיבת מעלות, מתאר איך הבין שהקשבה טובה לא מספיקה: "ראיתי שמעבר לצורך להביא הצעות לשידוכים, יש קושי עם כל מיני סוגים של חסימות, עם קשיים, עם חששות".

הוא הגיע לקורס ההכשרה של מכון עומק הקשר. שנה לאחר מכן: "אני מרגיש שיש לי ארסנל שלם של כלים. ואני כבר רואה איך הכלים האלה משנים חיים, נותנים בדיוק את הצעד החסר לדלג על המהמורה, ומביאים תוצאות משמעותיות".

הרב יצחק לנגה, רמ"י בישיבת כרמיאל, מוסיף: "הגעתי לעומק הקשר כי מאוד בלטה לי הגישה החיובית לחיים, העין הטובה, הנעימות והעדינות שהדברים נעשים, ורציתי שזה יהיה המשך טבעי וישיר לעולם התורה".

ומסכם הרב אהרונסון: "בראש ובראשונה זו שליחות מהמעלה הראשונה. הנקודה השנייה היא היכולת באמת להתפרנס מזה. והדבר השלישי, זה בונה קודם כל אותך כאדם. זה בונה אותך ואת אשתך בזוגיות".

עומק הקשר צילום: ללא

הגיע הזמן שלך

מכון עומק הקשר, שהכשיר מאות מאמנות ומאמנים ולווה בחסדי ה' מעל 2,000 זוגות לחופה, פותח את דלתותיו לגברים שרוצים להיכנס תחת האלונקה ולזור בשליחות הגדולה: הקמת בתים בעם ישראל.

תחום ליווי רווקים במסע זה אל החופה התפתח באופן ניכר, ומספר הרווקים הגברים הפונים לקבלת ליווי גדל.

לאור הבקשות מהשטח מכון 'עומק הקשר' נענה לאתגר ופתח תוכנית להכשרת מאמנים גברים, תוכנית מקיפה אשר נבנתה מתוך הניסיון בשטח ובהתאמה מיוחדת לצרכי הגברים.

לאור ההצלחה והביקוש, תקופת ההרשמה למחזור הבא של תוכנית ההכשרה לגברים נמצאת בעיצומה.

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בואו להיות משמעותיים, להשפיע, ולפתוח אפיק פרנסה משתלם, הם מחכים לך.

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