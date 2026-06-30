אירוע בטיחות חמור נחקר ביממה האחרונה על ידי רשויות התעופה בארצות הברית, ומעלה שוב את החשש הממשי מפני אסון תעופתי שייגרם בשל הפעלה לא חוקית של רחפנים אזרחיים.

חברת התעופה האמריקנית "ג'ט בלו" (JetBlue) דיווחה אתמול כי אחד ממטוסי הנוסעים הגדולים שלה התנגש ברחפן במהלך שלבי הכנה הסופיים לנחיתה בנמל התעופה הבינלאומי JFK בניו יורק.

האירוע התרחש במהלך טיסה לילית שגרתית מלאס וגאס לניו יורק, שבוצעה באמצעות מטוס מסוג איירבוס A321.

המטוס, שהיה עמוס בנוסעים, החל את תהליך ההנמכה לקראת נחיתה וכשחלף בגובה של כ-3,000 רגל (כ-914 מטרים) מעל קו החוף של ניו ג'רזי, הבחינו הטייסים בכלי הטיס המופעל מרחוק. שניות לאחר מכן, דיווח הטייס בקשר למגדל הפיקוח: "התנגשנו ברחפן במהלך הפנייה, הוא פגע ממש מעל תא הטייס".

צוות הטייסים שמר על קור רוח והמשיך בהליך הנחיתה כמתוכנן עד שהטיסה נחתה בשלום.

מיד לאחר מכן, הוחלט להוציא את מטוס האיירבוס משירות פעיל והוא הועבר להאנגר לצורך בדיקה הנדסית מקיפה.

בהודעה רשמית מטעם חברת ג'ט בלו נמסר כי טכנאי החברה לא מצאו סימני נזק פיזיים, שריטות או ראיות חותכות לכך שאכן אירעה התנגשות פיזית בין כלי הטיס. בחברה הדגישו: "הבטיחות היא בראש סדר העדיפויות הבלתי מתפשר שלנו, ואנו נסייע באופן מלא לכל חקירה רלוונטית של הרשויות".