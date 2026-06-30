מועצת המחקר האירופית (ERC) העניקה לפרופ' מלדן פופוביץ' מאוניברסיטת חרונינגן בהולנד מענק בסך 2.5 מיליון אירו למחקר חמש-שנתי, בשיתוף רשות העתיקות ומעבדות מחקר באירופה.

המחקר יבקש לזהות היכן יוצרו ונכתבו מגילות מדבר יהודה, ולשפוך אור חדש על עולמם של הסופרים כותבי המגילות.

מגילות מדבר יהודה, הנשמרות ומטופלות במעבדות רשות העתיקות בירושלים, מכילות, בין השאר, את הכתבים הקדומים ביותר הידועים של התנ"ך.

אחת השאלות הגדולות בחקר מגילות מדבר יהודה, אשר מעסיקה את החוקרים כבר יותר מ-70 שנה, היא היכן נוצרו ונכתבו הכתבים הקדומים שנמצאו במערות המדבר. האם לפחות חלקן נכתבו בקומראן בידי קהילה יהודית שהתבודדה במקום? האם מגילות אחרות הובאו ממוקדי כתיבה נוספים ביהודה - אולי מירושלים - והוסתרו במערות בשעת סכנה, או שמא המערות שימשו גם כספרייה או כגניזה קדומה?

המחקר החדש מבקש לבחון את השאלה הזו מזווית רחבה: לא רק מה כתוב במגילות ואיך הן נכתבו, אלא גם ממה הן עשויות וכיצד הוכנו. באמצעות בדיקות כימיות של הדיו, הקלף והפפירוס, ניתוח כתב היד, בחינת מבנה המגילות וכלי בינה מלאכותית, ינסו החוקרים לזהות את “טביעות האצבע" החומריות והסגנוניות של המגילות, ולבחון האם הן נוצרו במקום אחד, בכמה מרכזי ייצור, או הובאו אל מדבר יהודה ממקומות שונים.

במסגרת הפרויקט, ובשיתוף רשות העתיקות, ייבחנו כ־250 דגימות קלף ופפירוס מאוסף מגילות מדבר יהודה שנשמר ברשות העתיקות. לראשונה בהיסטוריית המחקר, ינותחו גם דגימות פפירוס ממצרים, במטרה להשוות אותן לדגימות מקומראן ומאתרים נוספים במדבר יהודה. ההשוואה בין ההרכב הכימי של החומרים, תוכל לסייע בזיהוי מקורות חומרי הגלם, מסלולי ייצור אפשריים וקשרים בין אזורי כתיבה שונים.

הנתונים שייאספו במעבדה יעובדו באמצעות כלי בינה מלאכותית, אשר יחפשו דפוסים מורכבים בתוך המידע הכימי. לאחר מכן, התוצאות ישולבו עם ניתוחי כתב יד ועם ניתוח קודיקולוגי - האופן שבו הוכנו ונערכו המגילות - למשל, מבנה היריעות, סידור העמודות, השוליים, וסימני החיבור בין חלקי המגילה. לכך, יצטרפו מאפיינים לשוניים וספרותיים.

בדרך זו, מקווים החוקרים לבנות מודל שיסייע למפות את האוסף העצום של קטעי המגילה שבידי רשות העתיקות, הכולל יותר מ-25,000 פיסות כתב יד, כך שניתן יהיה למקם את הסופרים והמגילות השונות בזמן ובמרחב. בנוסף, מקווים החוקרים להצביע על מוקדים שבהם התקיימו כתיבה, לימוד, יצירה והעברה של ידע ביהודה הקדומה - ואולי גם מעבר לה.

ד"ר עילית כהן-עפרי, השותפה למחקר מטעם רשות העתיקות, אמרה כי “המחקר ייצור מסד נתונים חסר תקדים על ההרכב הכימי של מגילות מדבר יהודה. רשות העתיקות, אשר אחראית לשימור, תיעוד והנגשת הידע על מגילות מדבר יהודה, משקיעה מאמצים כבירים בחקר המגילות. בשנים האחרונות, אנו נחשפים לחשיבות הגדולה בהבנת החומרים שמהן עשויות המגילות- ובפרט הקלף, הפפירוס והדיו- ואלה עשויים לגלות סודות החבויים בתוך הפיסות ששרדו מאות ואלפי שנים. השתתפות במחקר בינלאומי בסדר גודל כזה מאפשרת לרשות העתיקות לרתום את המומחיות שלה בחקר החומרים הארכיאולוגיים, לפתרון שאלות המרכזיות שמעסיקות את חוקרי המגילות והקהל המתעניין בארץ ובעולם".

שר המורשת, עמיחי אליהו, הוסיף: “מתוך פיסות קלף ופפירוס שנשמרו אלפיים שנה במדבר יהודה, עולה קולו של עולם יהודי קדום - עולם של אמונה, לימוד, כתיבה ויצירה, שחי ופעל כאן, בארץ הזו. מגילות מדבר יהודה הן עדות מרגשת לעומק הזיכרון היהודי ולשורשים העמוקים של עם ישראל בארצו. זוהי זכות גדולה ואחריות לאומית לשמר את המגילות, לחקור אותן בכלים המדעיים המתקדמים ביותר, ולהנגיש את סיפורן לדורות הבאים בישראל ובעולם".