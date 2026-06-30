מתח פוליטי ודתי מחריף בטבריה: רבנים מ"העדה החרדית" הכריזו על חרם כלכלי וצרכני נגד אטרקציות תיירותיות פופולריות בכינרת.

הצעד מגיע במחאה על החלטת עיריית טבריה להפעיל חוף רחצה מעורב בכביש הגישה המוביל למתחם קבר רבי מאיר בעל הנס, ועל הסרת מחיצות ההפרדה שהיו קיימות עד כה בחלק מחופי האזור.

בכרוז חריף שהופץ בריכוזים החרדיים, תוקפת ההנהגה הרוחנית את הצעד העירוני ומגדירה את המצב החדש כ"מכשול נורא".

לטענת הרבנים, פתיחת החוף המעורב והסרת המחיצות בקטע שבין בית העלמין העתיק לחמי טבריה - אזור הכולל את קברי הרמב"ם ורבי מאיר בעל הנס - הפכו את רחוב הגישה המרכזי לחלק בלתי נפרד ממתחם החוף.

כתוצאה מכך, נאלצים עוברים ושבים דתיים, ברכב וברגל, להיחשף למראות של רוחצים בבגדי ים, דבר המונע מהם למעשה את הגישה החופשית לאתרי הדת.

בעקבות המהלך העירוני, הודיעו הרבנים על החרמת חברות תיירות ואטרקציות מובילות הפועלות ברצועה זו.

על פי ההנחיה החדשה, נאסר על מוסדות חינוך חרדיים, קייטנות, ישיבות ומשפחות פרטיות לשכור או לבקר במתקנים אלו, גם בשעות המוגדרות כנפרדות לגברים או לנשים בלבד. ברחוב החרדי מקווים להפעיל לחץ כלכלי כבד על בעלי העסקים, כדי שאלו ילחצו על העירייה להחזיר את המצב לקדמותו.

במקביל לחרם הכלכלי, פנו הרבנים בדרישה נחרצת לעיריית טבריה לשנות את ההחלטה בהקדם ולמצוא פתרון שיאפשר לציבור הדתי לעבור במקום. עד לתיקון המצב, הורו לרבבות המבקרים החרדיים הפוקדים את העיר בעונת הקיץ להימנע לחלוטין משימוש בציר התנועה המרכזי שבין בית החיים העתיק לכיכר הקבר, ולנסוע אך ורק בדרכים עוקפות וחלופיות.