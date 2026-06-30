מבצע קהילתי יוצא דופן בסוריה הוביל לאחרונה לסגירת מעגל היסטורית ומרגשת: "כיסא אליהו", אחד מפריטי היודאיקה החשובים והיקרים ביותר של יהדות דמשק, אותר בשוק מקומי והושב לידיים יהודיות.

הכיסא ההיסטורי, ששימש במשך עשורים לטקסי ברית מילה ברובע היהודי העתיק של הבירה הסורית, נשדד בעבר מבית כנסת מקומי ונעלם כאילו בלעה אותו האדמה.

מי שהוביל את מלאכת האיתור הוא ג'ו ג'ג'אתי, פעיל בולט בשימור המורשת הסורית-יהודית, שקיבל מידע על כך שהפריט הייחודי התגלגל לשוק העתיקות של דמשק העתיקה.

על פי דיווח באתר The Media Line, בעזרתו של מועטז, סוחר עתיקות מוסלמי מקומי שהפגין ערנות יוצאת דופן, ותחת מעטה של חשאיות, זוהה הרקע של הכיסא והוא חולץ מהשוק. מדובר בפריט בעל ערך אמנותי ותרבותי עצום, שיוצר בעבודת יד ברובע היהודי בדמשק בשנת 1946 על ידי אמנים מקומיים, ושרד תהפוכות פוליטיות רבות.

השלטונות בדמשק אמנם שומרים על שתיקה רשמית ולא פרסמו הודעה על דבר הגניבה או האיתור, אך מאחורי הקלעים נראה כי המשטר הסורי מאפשר ואף מעודד פעולות לשימור אתרים יהודיים. המטרה, לפי הערכות של גורמי תקשורת בינלאומיים, היא לייצר מצג חיובי כלפי המערב ולהראות כי סוריה שומרת על זכויות המיעוטים ועל חופש הפולחן.

במקביל לסיפורו של הכיסא, החלו לאחרונה עבודות שיקום ושיפוץ נרחבות בבית העלמין היהודי העתיק והמוזנח בדמשק. אחד הקברים הבולטים שזכו לחידוש הוא קברו של הרב נסים נדבו ז"ל, מי שכיהן כרב הראשי של דמשק והיה האדם האחרון שליווה את המרגל הישראלי אלי כהן ז"ל בדרכו אל הגרדום ב-1965.

העבודות בבית הקברות מתבצעות תחת אבטחה כבדה, במיוחד לאחר שבתקופה האחרונה ניסו אלמונים להצית את המתחם לפחות פעמיים - ניסיונות שנבלמו הודות לתושבים וכוחות כיבוי מקומיים.

בכור סימן טוב, מאחרוני היהודים שעדיין מתגוררים בדמשק, אישר בראיון לכאן 11 כי המקום עובר מתיחת פנים מסיבית, אך הבהיר כי המימון והביצוע אינם ממשלתיים אלא מגיעים מארגונים אזרחיים וקהילתיים.