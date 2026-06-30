תיעוד יוצא דופן שהופץ ברשתות החברתיות בבריטניה מעורר סערה בקרב הקהילה היהודית בשכונת סטמפורד היל בלונדון.

בסרטון, שצולם לאור יום ביום שישי האחרון, נראה גבר חרדי כשהוא חותך באמצעות כלי חד את חוטי העירוב - המנגנון ההלכתי המאפשר לתושבים שומרי מצוות לשאת חפצים ועגלות ילדים במרחב הציבורי במהלך השבת. מיד לאחר המעשה, נראה החשוד בוונדליזם כשהוא נמלט מהמקום ברכבו הפרטי.

באתר החרדי 'בחדרי חרדים' נטען כי מבדיקת לוחות הזמנים והמרחקים באזור עולה נתון מפתיע: האיש ביצע את המעשה דקות ספורות לאחר כניסת השבת הרשמית בלונדון, ואף נאלץ לנהוג לביתו תוך כדי חילול שבת מופגן.

עבור הקהילה המקומית, שבימי הקיץ הארוכים של אירופה שומרת על השבת עד לשעות הלילה המאוחרות (סביב 22:45).

על פי דיווחים של תושבים בשכונה, לא מדובר באירוע חד-פעמי אלא בשיאה של מסכת התנכלויות ממושכת. החשוד, המזוהה עם זרם קיצוני ומתנגד אידאולוגית לקיומו של העירוב הספציפי הזה, נוהג לחבל בתשתיות הקהילתיות באמתלאות שונות.

מעבר לנזק לרכוש ולעוגמת הנפש שנגרמה למאות משפחות שנאלצו להישאר מרותקות לבתיהן עם ילדיהם, בקהילה מביעים דאגה עמוקה מכך שתושבים רבים שלא היו מודעים לחבלה בחוטים, עברו על חוקי הדת בשוגג.