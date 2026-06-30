יוחאי דמרי, ששימש במשך עשור בתפקיד ראש המועצה האזורית הר חברון, מונה לראש המועצה המקומית שער השומרון, המאגדת את היישובים עץ-אפרים ושערי תקוה.

הוא יחליף את אבי רואה, שסיים השבוע את תפקידו. דמרי, ישמש ראש מועצה ממונה ואמור לכהן בתפקיד עד לאיחוד הרשות עם המועצה המקומית אלקנה.

בחודש אפריל חתם מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, על צו לאיחוד המועצות המקומיות אלקנה ושער שומרון, במסגרת מהלך להקמת רשות מקומית מאוחדת. הצו צפוי להיכנס לתוקף לאחר השלמת התקנות הנדרשות להסדרת מעבר העובדים בין הרשויות.

באלקנה מתנגדים באופן נחרץ למהלך. חננאל דורני, מי ששימש כפרויקטור המקצועי של איחוד המועצות המקומיות, התפטר מתפקידו לפני מספר חודשים.

דורני, לשעבר יו"ר מועצת יש"ע וראש מועצת קדומים, שיגר מכתב חריף למנכ"ל משרד הפנים ולאלוף פיקוד המרכז, בו הוא מזהיר כי המהלך הממשלתי הנוכחי נדון לכישלון חרוץ שיפגע אנושות באלפי תושבים.