פרסום ראשון: יותר משלושה חודשים עברו מאז הפיגוע סמוך לחוות "שובה ישראל" שבשומרון, שבו נרצח יהודה שמואל שרמן הי"ד על ידי המחבל דואס חסון.

כעת, בני המשפחה מבקשים מהרשויות וממערכת הביטחון להאיץ את ההליכים ולהרוס את ביתו של המחבל שנמצא בכפר בית עומרין.

האב, יהושע שרמן, והבן, דניאל שרמן, פונים למערכת אכיפת החוק בבקשה להניע את גלגלי הצדק בקצב מהיר יותר, ולבצע את הריסת ביתו של המחבל בהקדם האפשרי.

הם מציינים כי הבית שבו מתגוררת משפחת המחבל ממוקם במרחק של כ-10 דקות נסיעה בלבד מהחווה שבה פעל יהודה שמואל הי"ד, וכי להריסת הבית יש חשיבות עקרונית ביצירת הרתעה ובמניעת הפיגוע הבא, במשפחה מדגישים שלאחר "ביקור" כוחות הביטחון בבית המחבל נמצאו נשקים השייכים לבנו שגם נעצר.

יהודה שרמן צילום: באדיבות המשפחה

לפני למעלה מחודש הוגש כתב אישום נגד דואס חסון, המחבל שביצע את הפיגוע שבו נרצח יהודה שרמן.

מכתב האישום עולה כי ב-21 במרץ, אחרי שנודע לנאשם כי אזרחים ישראלים נוסעים לכיוון כפר מגוריו בית אמרין, יצא בטנדר שבבעלותו והמתין סמוך לדרך המובילה לכפר. כשהבין בשלושה ישראלים נוסעים ברכב שטח מסוג ריינג'ר, החליט לפגוע ברכב שבו נסעו.

הנאשם עקב אחרי הרכב. כשזיהה כי האט את נסיעתו סמוך למדרון תלול, ניגח במכוון ובעוצמה את חלקו האחורי של הרכב. כתוצאה מהפגיעה עף הרכב והתגלגל במורד הצוק. יושבי הרכב נזרקו מתוכו, דבר שהוביל למותו של שרמן ולפציעתו של אזרח נוסף.

כתב האישום מייחס לנאשם עבירה של גרימת מוות בכוונה, המקבילה לעבירת הרצח, ניסיון לגרימת מוות בכוונה של שני האזרחים הנוספים שנסעו ברכב, שיבוש הליכי משפט ועבירות בגין החזקת כלי נשק ללא היתר.