בית המשפט העליון בוושינגטון קיבל החלטה המצמצמת באופן משמעותי את היקף הסעדים והפיצויים שניתן לתבוע מכוח חוק ההגנה על חופש הדת במוסדות ובשימושי קרקע.

החוק הפדרלי, שנחקק בשנת 2000, נועד להגן על חופש הדת של אסירים בבתי הכלא וכן על שימושי קרקע עבור מוסדות דת.

מי שהובילה את המאבק המשפטי וספגה הפסד היא "אגודת ישראל באמריקה". התנועה, שסייעה בעבר בגיבוש החוק, קידומו ונעזרה בו במאבקים שונים למען הקמת בתי כנסת, ישיבות ומוסדות תורה מול רשויות מקומיות שניסו להגביל פעילות דתית בטענות תכנוניות, הגישה חוות דעת בתיק ופרסמה הודעת אכזבה רשמית בעקבות ההכרעה.

עם זאת, בארגון מבהירים כי ימשיכו לפעול למען חופש הדת בכל הזירות ולא ירימו ידיים.

הפרשה שהסעירה את ארה"ב הגיעה לפתחו של בית המשפט העליון לאחר שאסיר במדינת לואיזיאנה, דיימון לנדור, טען כי ראשו גולח בכפייה בעת שהותו בכלא, בניגוד מוחלט לאמונתו הדתית.

בעקבות המקרה, ביקש לנדור לתבוע פיצויים כספיים באופן אישי מהסוהרים ומפקידי המדינה המעורבים, כשהוא נשען על החוק הפדרלי להגנת חופש הדת.

ברוב של שישה שופטים מול שלושה, קבע בית המשפט העליון כי החוק אמנם מחייב רשויות מדינה המקבלות תקציבים פדרליים לכבד את זכויות הדת של אסירים, אולם הוא אינו מאפשר הטלת אחריות כספית אישית ותביעת פיצויים נגד פקידי מדינה שלא קיבלו על עצמם במפורש אחריות מסוג זה.

את דעת הרוב כתב השופט ניל גורסץ', בעוד שלושת שופטי המיעוט חלקו על הקביעה וסברו כי ההכרעה מותירה נפגעי פגיעה דתית ללא סעד ממשי במקרים רבים.

"אגודת ישראל פעלה במשך שנים למען פרשנות רחבה ומשמעותית לחוקי חופש הדת בארצות הברית", מסר דניאל קמינצקי, היועץ המשפטי של אגודת ישראל. "אף שבית המשפט לא קיבל את העמדה שהוצגה בתיק זה, האגודה תמשיך לפעול בנחישות למען חופש הדת בכל מקום שבו תידרש לכך".