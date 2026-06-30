בואו תעצרו רגע. תניחו את הטלפונים, תנשמו עמוק, ותסתכלו להם בעיניים. לא לילדים של אתמול, לא לאלו שגדלנו איתם בבני עקיבא בשירי שבת של "אנא בכוח", אלא לילדים ולמתבגרים שלנו.

כאן, עכשיו, בכיתות ה' ו-ו', וגם ז'-ח'.

אנחנו לא מפסיקים לבנות להם מגדלים. משקיעים בבגרויות, בשיעורי תגבור, בחוגי העשרה, מורידים להם את הירח בטכנולוגיה עילית.

אבל תגידו לי אתם, בכנות, בלי מסכות: על מה כל זה עומד?

מאילו חומרים עשוי הבניין האמוני של הנערים והמתבגרים שלנו? או אם תרצו: יש להם בכלל בניין אמוני? סגורים על זה?

אני זוכר איך לפני כמה שנים שאלתי נערים את השאלה הקבועה והאהובה עליי, שאלה שאני נוהג לשאול בשיעורי אמונה:

"תגידו, למי אתם בכלל מתפללים?"

שתיקה.

מבוכה.

מבטים מוחלפים.

אני ממשיך להינעל על היעד:

"מה אתם שותקים?" אמרתי להם. "אתם מגיעים לבית הספר, לישיבה או לאולפנה ונמצאים כאן מאות שעות במצטבר, אם לא יותר. ואתם רוצים להגיד לי שאשכרה אין לכם מושג מול מי אתם עומדים?"

הם עדיין שותקים. זזים באי נוחות.

כמחנך, אני מסתובב שנים במסדרונות בתי הספר. נפגשתי עם אלפי תלמידים. מקשיב לשיחות במסדרונות, שומע את הלבטים שצפים בחדרי המורים, והלב נחמץ.

משהו יסודי, משהו בסיסי, שהוא הלחם והחמאה של הנשמה היהודית שלנו, נשמט לנו בין האצבעות.

אנחנו דוהרים אל ה"לכתחילה", אל ההלכה המורכבת, אל הסוגיה המפולפלת, אל ה"איך", אבל שכחנו את ה"למה". את היסודות שעליהם אמור כל הבניין להישען.

ילד בכיתה ו' עומד בבוקר מול הסידור, ובלב שלו... תהום.

הוא לא עושה דווקא. הוא לא "מרדן". הוא פשוט חסר.

הוא שואל: למי אני מדבר בכלל? מי זה "הוא"? ומי אמר שכל הסיפור הזה, השמיים האלו, הארץ הזאת, הלב הזה שמפעם בתוכי, הוא לא מקרי?

אנחנו מניחים שהם ספגו את האמונה בבית או באווירת בית הספר, אבל במציאות של היום, כשהרוחות בחוץ סוערות והמסכים מקרינים שאלות נוקבות, ה"ספיגה" הזו לא מחזיקה מים.

האם זה באמת לא מובן שכשהקומה הראשונה, האמונה הבסיסית, הוודאות בקיומו של בורא וביהדות כדרך חיים, לא מונחת היטב - כל בניין האישיות הופך לרופף?

כשהגלים מגיעים, וזה קורה מהר משחשבנו, מי שלא מחובר לאדמה, מי שלא הניח את היסודות בקומה הראשונה... פשוט נסחף.

הגיע הזמן לעשות מעשה. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לשלוח אותם לחטיבת הביניים בלי ארגז כלים אמוני.

אנחנו צריכים להכניס אותם כבר בכיתה ו' ל"סמינריון אמונה". ואם לא בכיתה ו', אז גג כיתה ז'.

לא עוד הרצאה משעממת, אלא מסע בירור. מרחב בטוח שבו השאלה "למה אני מאמין?" הופכת למנוע צמיחה, לא למשהו שצריך להחביא.

ואגב, בואו נפתח את זה עד הסוף.

כמה מהמחנכים שלנו מרגישים בנוח עם השאלות האלה?

כמה מהר"מים והמורות קיבלו כלים להתמודד עם הנער ששואל "איפה אלוהים היה בשואה?" או "למה צריך לקיים תורה ומצוות במאה ה-21?"

אם המחנך נבוך, התלמיד משתתק. אם המורה חושש, השאלה נשארת בחוץ, בחשיכה של האינטרנט. זה מצב בלתי נסבל.

אנחנו חייבים להכשיר את המחנכים שלנו להיות עוגנים של אמונה, לא רק מעבירי ידע יבש.

הצעות אופרטיביות לשינוי המציאות

סמינריון אמונה כיתתי כחובה: החל מכיתה ו', יש להקדיש ימים מרוכזים של "בניית קומה אמונית". לא עוד "שיעור מחשבת" רגיל, אלא בירור עמוק של שאלות היסוד: מציאות ה', השגחה ומהות התפילה, באופן שמתאים לשפה של הדור הזה. זה חייב להיות חלק מתוכנית הלימודים הפורמלית, לא משהו "על הדרך".

הכשרת מחנכים מקיפה: מוסדות החינוך והרשתות חייבים לספק למורים ולר"מים סדנאות אמונה וכלים פדגוגיים להתמודדות עם שאלות קיומיות. מורה שלא יודע להקשיב לשאלה "מי אמר שאלוהים קיים?" בצורה מכבדת וסבלנית, לא יכול לחנך היום. זה צריך להיות סטנדרט מקצועי, בדיוק כמו הכשרה במקצועות הליבה.

פתיחת "דלת פתוחה" בבית הספר: יצירת פורום קבוע שבו מותר לשאול הכול. בלי שיפוטיות, בלי תיוג ובלי "למה אתה שואל דברים כאלה?". רק הקשבה ובירור משותף. תלמידים צריכים לדעת שיש להם כתובת שמעריכה את השאלות שלהם ומבינה שהן חלק מתהליך הגדילה.

שיחת הורים-ילדים אמונית: החופש הגדול הוא הזמן המושלם. הורים יקרים, קחו את הבן או הבת לשיחה. אל תשאלו רק "איך הציונים?", תשאלו "מה הדבר שהכי מעסיק אותך בלב?" ו"האם יש לך שאלות שאתה מתבייש לשאול בבית הספר?". תהיו המקום שבו הם יכולים להניח את הספקות שלהם בלי פחד.

הילדים שלנו צמאים לאמת. הם לא רוצים דת של הרגלים, הם רוצים דת של נשמה.

אם נחזיר להם את הקומה הראשונה, את הקשר החי והבוער עם הקב"ה, הם יוכלו להתמודד עם כל אתגרי הדור הזה בגאון.

אל תחכו למחר. תתחילו היום. זה הבית שלהם, זו הנשמה שלהם, זה העתיד של כולנו.

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