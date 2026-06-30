מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא קיים אתמול (שני) יום הצדעה מיוחד לצוותי החינוך והמנהלה של הרשת ובני משפחותיהם בסופרלנד בראשון לציון.

אלפי משתתפים ממוסדות הרשת בכל רחבי הארץ הגיעו ליום שכולו הוקרה, חיבור והערכה לאנשי החינוך והעשייה שמובילים את הרשת לאורך השנה, במהלכו נערך גם טקס מרגש לילדי הצוותים העולים לכיתה א'.

במסגרת האירוע נהנו המשתתפים ממתקני הפארק, מתחנות פעילות, בהן עמדות יצירה, צילום, בלונים ומגנטים, וכן מהופעות לילדים וממופע קרקס לכל המשפחה.

במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא הקדישו חלק מהאירוע לדור העתיד, וערכו טקס מיוחד לילדי צוותי הרשת העולים לכיתה א', שגם נקראו לבמה כדי לקבל מתנות לקראת הצעד הראשון שלהם במערכת החינוך.

אלחנן גלט, מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, ציין: "רגע אחרי סיומה של שנת לימודים פוריה ומשמעותית, היה חשוב לנו לעצור ולהוקיר תודה לצוותי החינוך והמנהלה ולהודות לבני משפחותיהם, שהם חלק בלתי נפרד מהשליחות הגדולה שלנו. העוצמה האמיתית של רשת החינוך נמצאת קודם כול באנשים שבה, בנשות ואנשי החינוך שרואים כל תלמיד ותלמידה, מאמינים בהם ומסייעים להם לגלות את הכוחות שבתוכם. הם אלו שמניחים יום יום את אבני היסוד של דור שמחובר לתורת ישראל, לעם ישראל ולארץ ישראל. בעזרת השם שנזכה להמשיך לגדול, לצמוח ולהוביל את החברה הישראלית כולה".

צילום: דוברות

צילום: דוברות

צילום: דוברות

צילום: דוברות