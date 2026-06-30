הזמר והיוצר ישי ריבו יופיע בחודש אלול הקרוב ברדיו סיטי מיוזיק הול בניו יורק יחד עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית, במסגרת מופעי אלול המסורתיים שהוא מקיים בארצות הברית.

מדובר בשיתוף פעולה ראשון מסוגו מחוץ לישראל בין ריבו לבין התזמורת הפילהרמונית, לאחר סדרת מופעים משותפת שקיימו השנה בהיכל התרבות בתל אביב ובבנייני האומה בירושלים וזכתה להצלחה רבה.

המופע יתקיים באחד מאולמות המופעים המוכרים בעולם ויכלול עיבודים תזמורתיים מיוחדים לשיריו של ריבו.

עבור ריבו מדובר בעוד ציון דרך משמעותי בקריירה הבינלאומית, לאחר שהפך בעבר לאמן הישראלי הראשון שהופיע במדיסון סקוור גארדן בניו יורק. כעת הוא צפוי להיות הראשון להעלות מופע משותף עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית על במה מרכזית בארצות הברית.

שיתוף הפעולה בין ריבו לפילהרמונית החל השנה בשלושה מופעים מיוחדים בהיכל התרבות בתל אביב ובבנייני האומה בירושלים, שזכו להצלחה רבה. בעקבות הביקוש והתגובות החיוביות הוחלט להמשיך את החיבור המוזיקלי גם מעבר לים.

ריבו אמר, "להגיע עם מופע אלול ל-Radio City Music Hall בניו-יורק, יחד עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית, זו זכות גדולה והתרגשות עצומה בשבילי. יש משהו מיוחד מאוד במפגש הזה בין השירים, התפילה, הקהל היהודי באמריקה והצליל העמוק והמיוחד של הפילהרמונית הישראלית במיוחד בתקופה הזו. אני מגיע לערב הזה בהתרגשות גדולה ובציפייה לפגוש את הקהל האהוב שלנו בארצות הברית, רגע לפני השנה החדשה".

מזכ"ל התזמורת הפילהרמונית הישראלית, יאיר משיח, מסר כי "אנו שמחים להמשיך את שיתוף הפעולה המצליח עם ישי ריבו, קול ישראלי הזוכה להערכה רבה ברחבי העולם, ולהביא לראשונה את המופע המשותף לקהילות היהודיות ולקהל הרחב בארצות הברית".