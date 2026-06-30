הרב דוד סתיו חזר בראיון לקובי נחשוני בערוץ משב מבית צהר לאירוע שהתרחש בתקופת מלחמת לבנון הראשונה, סביב ביצוע היצירה "המשיח" של הנדל בבנייני האומה.

הרב סתיו סיפר כי עשרות מתלמידי ישיבת מרכז הרב, שאותם ייחס לתלמידי הרב טאו, נכנסו לקונצרט וזרקו ביצים במהלך ההופעה.

הרקע למחאה היה הטענה כי מדובר ביצירה נוצרית בעלת אופי מיסיונרי. "הטענה הייתה שזו יצירה נוצרית שמנוגנת בכנסיות, ושיש בה איזו מגמה מיסיונרית כזאת. היא יצירה נוצרית על ישו המשיח".

עוד סיפר כי כאשר התבקש על ידי הרב מנחם בורשטין להגיב בשם הישיבה, הבהיר כי אינו מסכים עם דרך הפעולה. "זה לא דרכה של הישיבה. אנחנו לא הורסים קונצרטים. לכל היותר אנחנו מפגינים, אבל בוודאי לא בעיצומה של מלחמה. וזאת לא דרכנו לזרוק ביצים על אנשים שבאו לקונצרט".

בהמשך הריאיון תיאר את התגובות לעמדתו בתוך הישיבה. "רב אברום קרא לי וחיזק את ידיי. צריך לזכור: ראש הישיבה היה רב אברום, לא יצאתי נגד ראש הישיבה, להפך, הקריאה ללכת לזרוק את הביצים היא הייתה מנוגדת לראש הישיבה", אמר הרב סתיו.

הוא הוסיף ביחס לרב טאו: "אברך בכיר, חשוב ככל שיהיה, קרא לזרוק ביצים או שקרא לפחות להפגין שם". מנגד, סיפר כי הרב טאו הודיע לו שאסור לו להכנס לשיעורים. "הוא קרא לי ואמר לי שהוא אוסר עליי להשתתף בשיעורים שלו מכאן ואילך. מאוד אהבתי ללכת לשיעורים שלו שהיו בבית שלו".

הרב סתיו הוסיף שגם הרב יהושע צוקרמן התנגד למעשים אלו. "הרב צוקרמן אמר לי באותם ימים: אמרתי לרב טאו שהוא טועה, ושודאי לא היה צריך להרחיק אותי כי זו דעה לגיטמית כי ראש הישיבה היה נגד".