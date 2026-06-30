ביסמוט: הקפאת ההליכים הפליליים נגד לומדי תורה היא "חוסם עורקים" ערוץ הכנסת

יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, אמר בפתח הדיון על הקפאת ההליכים הפליליים נגד לומדי תורה כי הוראת השעה היא "חוסם עורקים" שנועד לעצור את ההידרדרות שנגרמת, לדבריו, ממדיניות המעצרים.

ביסמוט ציין כי הדיון מתקיים לבקשת שר הביטחון ומזכיר הממשלה, ואמר כי מדיניות המעצרים "אינה מחזקת את הגיוס, אינה מחזקת את צה"ל ואינה מחזקת את החברה הישראלית".

ביסמוט סירב במהלך הדיון לאפשר את זכות הדיבור לעמרי רונן, אחד ממובילי "אחים לנשק" ומועמד בפריימריז של "הדמוקרטים". ביסמוט אמר "אני לא נותן לאנשי סרבנות לדבר. הסרבנות בחוץ". רונן השיב: "אני נלחמתי ב-7 באוקטובר. לשלוח אותי לקרב אתה יכול, אבל פה אתה לא יכול לתת לי לדבר?".

הייעוץ המשפטי של הוועדה פרסם סקירה ממנה עולה כי הוא מתנגד להצעת החוק. בחוות הדעת הרשמית, שהופצה לחברי הוועדה לקראת הדיונים בחוק, חשפו המשפטנים את המניעים הנסתרים שלדבריהם עומדים מאחורי היוזמה. בייעוץ ציינו בצורה ישירה כי הצעת החוק הנוכחית היא למעשה ניסיון לייצר מסלול עוקף חקיקה, אשר כל מטרתו היא לייתר ולמסמס את הצורך בהסדר חקיקתי מקיף, שוויוני וכולל להסדרת מעמדם וחובת גיוסם של תלמידי הישיבות החרדיות לצה"ל.

מעבר לביקורת הפרוצדורלית על עקיפת בג"ץ, חוות הדעת המשפטית מרימה דגל אדום בכל הנוגע להשלכות ההרסניות של החוק על עקרון שלטון החוק ועל המוטיבציה לשרת בצבא, במיוחד בעיצומה של תקופה ביטחונית מתוחה.

היועצים המשפטיים התריעו מפני יצירת תקדים מסוכן והבהירו כי ההסדר המוצע מעניק למעשה לגיטימציה שלטונית למיועדים לשירות ביטחון עתידיים שלא לציית להוראותיו הברורות של חוק שירות ביטחון, ושלא לפעול על פי הוראות הדין הנהוגות במדינה.

לפי חוות הדעת, החוק פוגע בשוויון בצורה אנושה שכן הוא מספק לאותם עריקים חסינות מראש ומקנה להם הגנה משפטית מוחלטת מפני נקיטת הליכים פליליים או צעדי אכיפה מצד המשטרה הצבאית, דבר שיכול להוביל להתפרקות מוחלטת של מודל צבא העם.

פרסום חוות הדעת הרשמית הזו מציב מכשול כבד בפני יו"ר ועדת החוץ והביטחון וחברי הקואליציה, שמנסים לקדם את הפשרה מול המפלגות החרדיות כדי לשמור על יציבות הממשלה.