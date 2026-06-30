העיתון האיראני "המשהרי", אחד היומונים הנפוצים והמוכרים ביותר ברפובליקה האסלאמית, פרסם במרכז העמוד הראשי, תמונת תקריב של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, כשהוא ממוסגר בתוך כוונת של רובה צלפים.

מתחת לתמונה המאיימת התנוססה הכותרת החד-משמעית באותיות ענק: "הנקמה היא ודאית". המסר לווה בכותרת משנה שהצהירה בבירור כי "יש להתעמת עם פושעי מלחמה".

העיתון הביא גם שורת ציטוטים של מספר אנשי דת בכירים באיראן שקראו בפומבי לפעולות נקמה בעקבות חיסולם של מנהיגים ואישים איראניים. החיסולים המדוברים יוחסו בעיקר לישראל ולארצות הברית.

מדובר בעיתון שמימונו מגיע מהמשטר האיראני ועל כן האיומים שמועברים דרכו משקפים את עמדת ההנהגה בטהרן.