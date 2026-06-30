מפגש חגיגי לציון יובל שנים להקמת ישיבת קדומים התקיים אמש (ב'), במעמד מאות מבוגרי הישיבה מכל שנות פעילותה, לצד מייסדיה וראשי ההתיישבות.

בין המשתתפים באירוע נמנו בוגרי הישיבה הרב יהושע שפירא, הרב דודי דודקביץ' ושר האוצר בצלאל סמוטריץ'. עוד השתתפו ממייסדי הישיבה וראשי גוש אמונים בני קצובר ומנחם פליקס.

ראשי מועצת קדומים לדורותיה, דניאלה וייס, חננאל דוראני ועוזאל ותיק, השתתפו אף הם במפגש. האירוע הפגיש יחד דמויות שליוו את הישיבה ואת ההתיישבות לאורך השנים.

המפגש היווה הזדמנות לעורר זיכרונות משנותיה הראשונות של הישיבה, להוקיר את ראשיה ולציין חמישה עשורים של תורה, חינוך ועשייה ציונית מפוארת בקדומים.

צילום: עמנואל מימון

צילום: עמנואל מימון

צילום: עמנואל מימון

צילום: עמנואל מימון

צילום: עמנואל מימון

צילום: עמנואל מימון

צילום: עמנואל מימון

צילום: עמנואל מימון

צילום: עמנואל מימון

צילום: עמנואל מימון

צילום: עמנואל מימון

צילום: עמנואל מימון

צילום: עמנואל מימון

צילום: עמנואל מימון

צילום: עמנואל מימון

צילום: עמנואל מימון

צילום: עמנואל מימון

צילום: עמנואל מימון

צילום: עמנואל מימון

צילום: עמנואל מימון

צילום: עמנואל מימון

צילום: עמנואל מימון

צילום: עמנואל מימון

צילום: עמנואל מימון

צילום: עמנואל מימון

צילום: עמנואל מימון

צילום: עמנואל מימון

צילום: עמנואל מימון

צילום: עמנואל מימון

צילום: עמנואל מימון

צילום: עמנואל מימון

צילום: עמנואל מימון

צילום: עמנואל מימון

צילום: עמנואל מימון

צילום: עמנואל מימון