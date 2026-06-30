חגיגות הסיום בתפארת שלמה ללא

עם סיומו של זמן הקיץ התקיים ב"תפארת שלמה" מעמד בהשתתפות רבני הישיבה, שבמהלכו חגגה קבוצת התלמידים שלמדה במסלול הקצב המוגבר את סיומה של מסכת בבא מציעא, שנלמדה לאורך השנה. המעמד חתם תקופה של לימוד רציף והשקעה מצד תלמידי המסלול.

במקביל למעמד הסיום השתתפו כלל תלמידי הישיבה במבחן מסכם מקיף על כ־50 דפי גמרא שנלמדו במסגרת סדר הצהריים בלבד. היקף הלימוד שנבחן מצטרף ללימוד שהתקיים במהלך השנה בסדרים האחרים, למבצעים התורניים ולמסכתות נוספות שנלמדו במסגרת הישיבה.

רבני הישיבה שיבחו את ההתמדה, העמל וההשקעה של כלל התלמידים לאורך זמן הקיץ ובמהלך השנה כולה. עוד הביעו הערכה מיוחדת על האווירה המרוממת בישיבה ועל השאיפה המתמדת לגדול בתורה וביראת שמים.

גם בתיכון דעת לביא בכוכב השחר ציינו את סיום השנה במרתון לימוד תורה שנערך במהלך השבוע האחרון של השנה. במסגרת המרתון סיימו התלמידים את מסכת מגילה בתוך שלושה ימים, לצד לימוד ספר "מסילת ישרים", פרשת השבוע ונושאי תורה נוספים.