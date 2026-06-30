מנכ"ל עמותת השירות הלאומי "בת עמי" ערן ולק מגיב בראיון לערוץ 7 לפרסום הבוקר (שלישי) ב"ידיעות אחרונות", לפיו צפוי קיצוץ של כ-2,000 תקנים באגף השירות הלאומי של משרד החינוך.

ולק, מציג תמונת מצב מדאיגה, לפיה בעוד הביקוש בקרב בנות השירות גדל - כמות התקנים רק הולכת ויורדת.

לדבריו, מדובר בהפחתה של מחצית מתקני החינוך של השירות הלאומי. "אחת המטרות שלנו היא להיות רכיב מרכזי בחוסן הלאומי ובעיקר בעת הזאת כשבנות השירות מביאות ערך מוסף לא רק בעשייה, אלא גם באנרגיות, שהן מביאות לכל תחום בו הן עוסקות".

הוא מזהיר כי "המשמעות של פחות 2,000 בנות שירות לאומי היא פחות מענה לצרכים בעולם החינוך. ההשלכות העקיפות הן שאותן בנות שירות מלוות על ידי עשרות רכזות בכל העמותות שבשלב של פחות מחודשיים לפני תחילת שנת הפעילות, לא יודעות אם תהיה להן עבודה. יש בעלי דירות רבים שרוצים מאיתנו שנחתום חוזים על דירות שירות והכל נמצא באוויר".

"הבנות לא יחכו", אומר ולק בדאגה. "הן ילכו לחלופות בתחומים אחרים, כשהן מבינות שאף אחד לא מתחייב להן כולם מפסידים, בעיקר בתחום החינוך, בו חסר כל כך הרבה כוח אדם - ובמקרים רבים ידוע שמי שמשרתת במוסד חינוכי משתלבת במערכת הזו גם בעתיד".

כדי להעניק מושג על חשיבות המערך כולו, ולק מציג נתונים מספריים על היקפי השירות הלאומי בישראל. "מדובר כ-20,000 מתנדבות ומתנדבים, מתוכם כ-10,000 אלו בנות הציונות הדתית, אבל יש גם קבוצה לא קטנה כבר, של בנות שמנסיבות רפואיות או סיבות אחרות קיבלו פטור, ומשתלבות בעולם השירות הלאומי אזרחי".

ולק מציין כי יש עלייה של 5% בביקוש לשירות לאומי ב'בת עמי' ולא רק בתחומי הביטחון שנחשבים בעת הזאת מאוד יוקרתיים. "אצלנו הביקוש בולט מאוד בתקני ביטחון, אבל גם בבריאות ובחינוך".

הוא מסרב להיגרר למשחקי הכוחות הפוליטיים אך מבקש להעביר מסר למקבלי ההחלטות. "בסוף אנחנו עמותה שמתוקצבת על ידי הרשות לשירות לאומי, ועל ידי תקנים שנותנים משרדי הממשלה. לא אנחנו צריכים לפתור למדינה את הבעיות. אנחנו סובלים ממשחק כוחות פוליטי".

ממשרד החינוך נמסר בתגובה: "מדובר בקיצוץ על רקע גידול בהיקף הפעילות, שלא לווה בהתאמה תקציבית מספקת, לצד קיצוצים רוחביים בתקציבי המשרד. המשרד פועל מול משרד האוצר במאמץ להסדרת הפער, ומקווה כי יימצא לכך מענה תקציבי בקרוב".

ממשרד האוצר נמסר בתגובה: "החלטה על היקף התקנים של משרתי השירות הלאומי בתחום החינוך נמצאת באחריות משרד החינוך. משרד האוצר לא קיצץ בתקני השירות הלאומי, ולהכרותינו לא קיימת הצדקה לחוסר שכזה. המשרד המפעיל את תקני השירות הלאומי צריך להסביר מדוע הוא מקדם קיצוץ כזה, ולאן מופנה התקציב שמועבר אליו עבור אותם התקנים, ודאי לאחר העברתה של החלטת ממשלה להסדרת רכיב משמעותי בנושא".