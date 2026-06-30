ח"כ מנסור עבאס, יו"ר מפלגת רע"ם, מאשר כי מי שסיכל הקמת ממשלה משותפת לימין ולמפלגה הערבית הוא השר בצלאל סמוטריץ'.

בראיון ל-103fm, אמר עבאס "סמוטריץ' מנסה להציג את עצמו כגיבור על חשבונו של נתניהו, ונראה לי שהוא ימשיך לטפטף את זה וזה נכון - סמוטריץ' הוא היחידי שמנע את הקמת ממשלת ימין-רע"ם בראשות נתניהו יחד עם נפתלי בנט".

עבאס שחזר את ה במגעים להקמת ממשלה באביב 2021. "הוזמנתי לפגישה עם הרב דרוקמן בתיאום עם עמית הלוי וראש הממשלה. התיעצתי עם רב שהוא חבר, אמרתי לו שהוזמנתי לישיבה הזאת. הוא אמר לי שהרב דרוקמן הוא לא הרב של סמוטריץ' והוא לא יקשיב לו. אבל אם הוזמנתי, למה לא לנהל שיחה עם הרב דרוקמן? ידעתי מראש שסמוטריץ' לא מקשיב ולא יקשיב לרב דרוקמן".

את השיחה עם הרב המנוח זוכר עבאס לחיוב. "עניתי על כל השאלות ויצאתי בתחושה טובה. הייתה שיחה נעימה, טובה, עניינית, הצגתי את הדעות שלי ואת המטרות שלי במהלך הפוליטי".

גם מי שהקים את הממשלה, בסופו של דבר, היה בסוד העניינים. "לפני שנפתלי בנט פנה לממשלת שינוי הוא נתן הזדמנות. הוא שאל אותי ואמרתי שגם אני מוכן. באותה תקופה האופציה הראשונה הייתה ממשלת ימין על מלא, אבל לא הצליח לנתניהו והמנדט עבר ליאיר לפיד".

השר בצלאל סמוטריץ' הגיב לראיון בחשבון ה-X שלו וכתב: "אני לא נוהג להגיד את זה, אבל תקשיבו למנסור".